Можно ли работать по найму и оставаться предпринимателем — разъяснение

18:48, 31 августа 2025
Статус предпринимателя не лишает права работать наемным работником.
Можно ли работать по найму и оставаться предпринимателем — разъяснение
Главное управление ГНС в Запорожской области дало разъяснение относительно совмещения предпринимательской деятельности и работы по трудовому договору.

Согласно статье 42 Конституции Украины, каждый гражданин имеет право на предпринимательскую деятельность, если она не запрещена законом. В то же время статья 43 гарантирует право на труд и обязанность государства создавать условия для его реализации.

Кто такой ФЛП и работник

Налоговый кодекс Украины определяет:

  • самозанятое лицо — это физическое лицо-предприниматель или человек, который осуществляет независимую профессиональную деятельность, но не является работником в рамках этой деятельности (пп. 14.1.226 НКУ);
  • работник — физическое лицо, которое выполняет трудовую функцию на основании заключенного с работодателем трудового договора (пп. 14.1.195 НКУ).

Итак, трудовой договор заключается непосредственно с физическим лицом, а не с ФЛП.

Можно ли совмещать

Таким образом, физическое лицо может одновременно быть зарегистрированным как предприниматель и работать наемным работником. Это не противоречит законодательству, ведь статус ФЛП не ограничивает права человека заключать трудовой договор.

