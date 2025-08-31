Можно ли работать по найму и оставаться предпринимателем — разъяснение

Главное управление ГНС в Запорожской области дало разъяснение относительно совмещения предпринимательской деятельности и работы по трудовому договору.
Согласно статье 42 Конституции Украины, каждый гражданин имеет право на предпринимательскую деятельность, если она не запрещена законом. В то же время статья 43 гарантирует право на труд и обязанность государства создавать условия для его реализации.
Кто такой ФЛП и работник
Налоговый кодекс Украины определяет:
Итак, трудовой договор заключается непосредственно с физическим лицом, а не с ФЛП.
Можно ли совмещать
Таким образом, физическое лицо может одновременно быть зарегистрированным как предприниматель и работать наемным работником. Это не противоречит законодательству, ведь статус ФЛП не ограничивает права человека заключать трудовой договор.
