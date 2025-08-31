Чи можна працювати за наймом і залишатися підприємцем — роз’яснення

Статус підприємця не позбавляє права працювати найманим працівником.

Головне управління ДПС у Запорізькій області надало роз’яснення щодо поєднання підприємницької діяльності та роботи за трудовим договором.

Згідно зі статтею 42 Конституції України, кожен громадянин має право на підприємницьку діяльність, якщо вона не заборонена законом. Водночас стаття 43 гарантує право на працю та обов’язок держави створювати умови для його реалізації.

Хто такий ФОП і працівник

Податковий кодекс України визначає:

самозайнята особа — це фізична особа-підприємець або людина, яка здійснює незалежну професійну діяльність, але не є працівником у межах цієї діяльності (пп. 14.1.226 ПКУ);

працівник — фізична особа, яка виконує трудову функцію на підставі укладеного з роботодавцем трудового договору (пп. 14.1.195 ПКУ).

Отже, трудовий договір укладається безпосередньо з фізичною особою, а не з ФОП.

Чи можна поєднувати

Таким чином, фізична особа може одночасно бути зареєстрованою як підприємець і працювати найманим працівником. Це не суперечить законодавству, адже статус ФОП не обмежує права людини укладати трудовий договір.

