Гоструда объяснила, может ли работодатель принять на работу проходящего практику студента дневной формы

У многих предприятий возникает вопрос, можно ли официально трудоустроить студента, который учится на дневной форме и одновременно проходит практику. Такая ситуация является довольно распространённой, ведь студенты стремятся получить не только теоретические знания, но и практический опыт, а работодатели — привлечь молодых специалистов.

Гоструда разъясняет, какие правовые нормы регулируют этот вопрос и какие условия должны быть соблюдены, чтобы трудоустройство происходило в соответствии с законодательством.

Студента дневной формы обучения, который проходит практику, можно официально принять на работу при наличии вакансии. Это предусмотрено Порядком проведения практики студентов высших учебных заведений Украины, утверждённым приказом Министерства образования от 08.04.1993 № 93 и зарегистрированным в Министерстве юстиции 30.04.1993 за № 35.

Практика является неотъемлемой частью подготовки будущих специалистов в вузах. В случае трудоустройства студент может быть зачислен на штатную должность, если выполняемая работа соответствует требованиям программы практики.

Важно, чтобы не менее 50% времени отводилось именно на общепрофессиональную подготовку согласно программе.

Таким образом, трудоустройство во время прохождения практики является законным и вполне возможным.

