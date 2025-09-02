Практика судов
  1. В Украине

Гоструда объяснила, может ли работодатель принять на работу проходящего практику студента дневной формы

11:12, 2 сентября 2025
При наличии вакантных мест студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа на них отвечает требованиям программы практики.
Гоструда объяснила, может ли работодатель принять на работу проходящего практику студента дневной формы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У многих предприятий возникает вопрос, можно ли официально трудоустроить студента, который учится на дневной форме и одновременно проходит практику. Такая ситуация является довольно распространённой, ведь студенты стремятся получить не только теоретические знания, но и практический опыт, а работодатели — привлечь молодых специалистов.

Гоструда разъясняет, какие правовые нормы регулируют этот вопрос и какие условия должны быть соблюдены, чтобы трудоустройство происходило в соответствии с законодательством.

Студента дневной формы обучения, который проходит практику, можно официально принять на работу при наличии вакансии. Это предусмотрено Порядком проведения практики студентов высших учебных заведений Украины, утверждённым приказом Министерства образования от 08.04.1993 № 93 и зарегистрированным в Министерстве юстиции 30.04.1993 за № 35.

Практика является неотъемлемой частью подготовки будущих специалистов в вузах. В случае трудоустройства студент может быть зачислен на штатную должность, если выполняемая работа соответствует требованиям программы практики.

Важно, чтобы не менее 50% времени отводилось именно на общепрофессиональную подготовку согласно программе.

Таким образом, трудоустройство во время прохождения практики является законным и вполне возможным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео