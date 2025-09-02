Держпраці пояснила, чи може роботодавець прийняти на роботу студента денної форми, який проходить практику

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.

У багатьох підприємств виникає запитання, чи можна офіційно працевлаштувати студента, який навчається на денній формі та одночасно проходить практику. Така ситуація є доволі поширеною, адже студенти прагнуть отримати не лише теоретичні знання, а й практичний досвід, а роботодавці — залучити молодих фахівців.

Держпраці пояснює, які правові норми регулюють це питання та які умови повинні бути дотримані, щоб працевлаштування відбувалося відповідно до законодавства.

Студента денної форми навчання, який проходить практику, можна офіційно прийняти на роботу за наявності вакансії. Це передбачено Порядком проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.04.1993 № 93 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції 30.04.1993 за № 35.

Практика є невід’ємною частиною підготовки майбутніх фахівців у вишах. У випадку працевлаштування студент може бути зарахований на штатну посаду, якщо виконувана робота відповідає вимогам програми практики.

Важливо, щоб щонайменше 50% часу відводилося саме на загальнопрофесійну підготовку згідно з програмою.

Таким чином, працевлаштування під час проходження практики є законним і цілком можливим.

