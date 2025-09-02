Украинцы в августе активнее покупали доллары и евро – НБУ назвал цифры

За месяц объем покупки долларов и евро вырос на 30%, в то же время официальный курс доллара снизился на 50 копеек.

В августе 2025 года украинцы активнее покупали доллары и евро в банках, однако спрос на наличную валюту остается существенно ниже, чем в начале года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

За прошедший месяц население продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на сумму 1,907 млрд долларов (в эквиваленте) и приобрело на 2,258 млрд долларов. Чистая покупка составила 351 млн долларов. Объем покупки вырос на 30% по сравнению с июлем. В целом с начала года украинцы приобрели в банках 4,499 млрд долларов.

Курс доллара на наличном рынке в августе колебался в диапазоне 41,50–41,60 гривен. По итогам месяца американская валюта подешевела на 40 копеек и закрепилась на уровне 41,50 гривен. Евро потерял в цене 20 копеек, снизившись до 48,50 гривен.

Движение наличного курса полностью зависело от межбанковского рынка, где ведущую роль играет НБУ. Там доллар в основном торговался в пределах 41,20–41,45 гривен.

Официальный курс доллара в течение августа колебался от 41,21 до 41,79 гривен. В итоге он снизился на 50 копеек – с 41,76 до 41,26 гривен, что является более низким показателем, чем в конце 2024 года (42,03 грн/доллар).

Несмотря на рост спроса на валюту в банках, украинцы в 2025 году покупают значительно меньше наличных денег. По данным НБУ, в июле объем валюты вне банковской системы оценивался в 0,4 млрд долларов (против 1,4 млрд долларов год назад). За январь-июль 2025 года этот показатель составил 5,2 млрд долларов, тогда как в прошлом году – 8,8 млрд долларов.

