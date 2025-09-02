Практика судів
Українці в серпні активніше купували долари та євро – НБУ назвав цифри

09:26, 2 вересня 2025
За місяць обсяг купівлі доларів і євро зріс на 30%, водночас офіційний курс долара знизився на 50 копійок.
Фото: ТСН
У серпні 2025 року українці активніше купували долари та євро в банках, однак попит на готівкову валюту залишається суттєво нижчим, ніж на початку року. Про це свідчать дані Національного банку України.

За минулий місяць населення продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на суму 1,907 млрд доларів (в еквіваленті) і придбало на 2,258 млрд доларів. Чиста купівля становила 351 млн доларів. Обсяг купівлі зріс на 30% у порівнянні з липнем. Загалом від початку року українці придбали в банках 4,499 млрд доларів.

Курс долара на готівковому ринку в серпні коливався в діапазоні 41,50–41,60 гривень. За підсумками місяця американська валюта подешевшала на 40 копійок і закріпилася на рівні 41,50 гривень. Євро втратив у ціні 20 копійок, знизившись до 48,50 гривень.

Рух готівкового курсу повністю залежав від міжбанківського ринку, де провідну роль відіграє НБУ. Там долар здебільшого торгувався в межах 41,20–41,45 гривень.

Офіційний курс долара протягом серпня коливався від 41,21 до 41,79 гривень. У підсумку він знизився на 50 копійок – із 41,76 до 41,26 гривень, що є нижчим показником, ніж наприкінці 2024 року (42,03 грн/долар).

Попри зростання попиту на валюту в банках, українці у 2025 році купують значно менше готівки. За даними НБУ, у липні обсяг валюти поза банківською системою оцінювався в 0,4 млрд доларів (проти 1,4 млрд доларів рік тому). За січень–липень 2025 року цей показник становив 5,2 млрд доларів, тоді як торік – 8,8 млрд доларів.

НБУ валюта

