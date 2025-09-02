НБУ оценил устойчивость банков в 2025 году – запас капитала высокий

НБУ: более 90% активов банковской системы проверены на стресс-тестах.

Национальный банк Украины сообщил, что банковский сектор страны остается достаточно устойчивым и имеет высокий уровень капитализации. Такие выводы были сделаны по результатам оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году.

В отчете НБУ отмечается, что большинство банков, которые формируют основную долю активов сектора, имеют достаточный запас капитала. Это позволяет им продолжать кредитование и сохранять платежеспособность даже в случае длительного и глубокого экономического кризиса.

В то же время регулятор отмечает, что отдельные банки должны принять дополнительные меры для усиления своей устойчивости к потенциальным кризисным явлениям в будущем.

Оценка устойчивости включала анализ качества активов и приемлемости обеспечения, который проводили внешние аудиторы для всех банков. В некоторых случаях результаты оценки качества активов были экстраполированы для получения более полного представления о состоянии сектора.

Кроме того, НБУ провел стресс-тестирование 21 крупнейшего банка, которые вместе аккумулируют более 90% активов банковской системы. Тестирование проводилось по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям, чтобы оценить готовность банков к возможным экономическим потрясениям.

По результатам стресс-тестирования, ориентировочная потребность в капитале по неблагоприятному сценарию в 2025 году составляет примерно 5% от объема регулятивного капитала банковской системы на начало года.

Этот показатель значительно ниже, чем результаты оценки устойчивости в 2021 году, проведенной до начала полномасштабной войны, когда потребность в капитале была почти в три раза выше. Это свидетельствует об укреплении банковского сектора и его способности противостоять вызовам, отмечает регулятор.

