Практика судів
  1. В Україні

НБУ оцінив стійкість банків у 2025 році – запас капіталу високий

10:18, 2 вересня 2025
НБУ: понад 90% активів банківської системи перевірені на стрес-тестах.
НБУ оцінив стійкість банків у 2025 році – запас капіталу високий
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України повідомив, що банківський сектор країни залишається достатньо стійким і має високий рівень капіталізації. Такі висновки були зроблені за результатами оцінки стійкості банків та банківської системи у 2025 році.

У звіті НБУ зазначається, що більшість банків, які формують основну частку активів сектору, мають достатній запас капіталу. Це дозволяє їм продовжувати кредитування та зберігати платоспроможність навіть у разі тривалої та глибокої економічної кризи.

Водночас регулятор наголошує, що окремі банки повинні вжити додаткових заходів для посилення своєї стійкості до потенційних кризових явищ у майбутньому.

Оцінка стійкості включала аналіз якості активів та прийнятності забезпечення, який проводили зовнішні аудитори для всіх банків. У деяких випадках результати оцінки якості активів були екстрапольовані для отримання повнішого уявлення про стан сектору.

Крім того, НБУ провів стрес-тестування 21 найбільшого банку, які разом акумулюють понад 90% активів банківської системи. Тестування проводилося за базовим і несприятливим макроекономічними сценаріями, щоб оцінити готовність банків до можливих економічних потрясінь.

За результатами стрес-тестування, орієнтовна потреба в капіталі за несприятливим сценарієм у 2025 році становить приблизно 5% від обсягу регулятивного капіталу банківської системи на початок року.

Цей показник є значно нижчим, ніж результати оцінки стійкості у 2021 році, проведеної до початку повномасштабної війни, коли потреба в капіталі була майже втричі більшою. Це свідчить про зміцнення банківського сектору та його здатність протистояти викликам, зазначає регулятор.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді зареєстрували законопроект про розгляд євроінтеграційних законопроектів в прискореному режимі

Євроінтеграційні законопроекти пропонують розглядати в прискореному режимі в одному читанні.

Уряд вніс зміни до порядку проведення мобілізації щодо відстрочки чиновникам НКРЕКП, які аналізують нормативні акти

Кабмін встановив порядок отримання відстрочки чиновниками НКРЕКП, які займаються аналізом нормативних актів.

Зображали з головою півня, побили, вкрали iPhone та відвезли до ТЦК – суд визнав незаконними дії поліції під час рейду в гей-клубі на День жалоби

Голосіївський райсуд Києва навіть постановив окрему ухвалу за наслідками затримання відвідувачів столичного гей-клубу.

Якщо підприємець діяв у межах роз’яснень податківців, це не буде вважатися злочином — комітет рекомендував законопроект

Не буде вважатися злочином діяння особи, вчинене на підставі роз’яснень, наданих уповноваженими центральними органами виконавчої влади щодо порядку застосування норм податкового чи митного законодавства.

До окладів працівників судів і помічників застосують підвищувальні коефіцієнти — в уряді підтвердили прийняття постанов

До окладів помічників у Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів буде застосовано підвищувальній коефіцієнт 1,45.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду