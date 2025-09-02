НБУ оцінив стійкість банків у 2025 році – запас капіталу високий

НБУ: понад 90% активів банківської системи перевірені на стрес-тестах.

Національний банк України повідомив, що банківський сектор країни залишається достатньо стійким і має високий рівень капіталізації. Такі висновки були зроблені за результатами оцінки стійкості банків та банківської системи у 2025 році.

У звіті НБУ зазначається, що більшість банків, які формують основну частку активів сектору, мають достатній запас капіталу. Це дозволяє їм продовжувати кредитування та зберігати платоспроможність навіть у разі тривалої та глибокої економічної кризи.

Водночас регулятор наголошує, що окремі банки повинні вжити додаткових заходів для посилення своєї стійкості до потенційних кризових явищ у майбутньому.

Оцінка стійкості включала аналіз якості активів та прийнятності забезпечення, який проводили зовнішні аудитори для всіх банків. У деяких випадках результати оцінки якості активів були екстрапольовані для отримання повнішого уявлення про стан сектору.

Крім того, НБУ провів стрес-тестування 21 найбільшого банку, які разом акумулюють понад 90% активів банківської системи. Тестування проводилося за базовим і несприятливим макроекономічними сценаріями, щоб оцінити готовність банків до можливих економічних потрясінь.

За результатами стрес-тестування, орієнтовна потреба в капіталі за несприятливим сценарієм у 2025 році становить приблизно 5% від обсягу регулятивного капіталу банківської системи на початок року.

Цей показник є значно нижчим, ніж результати оцінки стійкості у 2021 році, проведеної до початку повномасштабної війни, коли потреба в капіталі була майже втричі більшою. Це свідчить про зміцнення банківського сектору та його здатність протистояти викликам, зазначає регулятор.

