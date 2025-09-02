Дія.Бізнес запускает третий сезон акселератора «Відважна» для предпринимательниц с грантом 6 млн грн

Программа с бюджетом 6 млн грн поможет женщинам автоматизировать бизнес и выйти на новые рынки.

Министерство цифровой трансформации Украины объявило о начале набора на третий сезон национального женского акселератора «Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу». Программа направлена на поддержку предпринимательниц, которые стремятся модернизировать свой бизнес через цифровые решения, автоматизацию процессов и выход на новые рынки, в частности европейские. Фонд финансовой поддержки этого сезона составляет 6 миллионов гривен.

«Запуская национальный проект Дія.Бізнес, мы стремились построить экосистему поддержки, чтобы каждый предприниматель имел доступ к знаниям, инструментам и возможностям для развития. Сегодня Дія.Бізнес имеет инструменты для поддержки на всех этапах предпринимательского пути: от идеи и экспорта до консультаций и программ поддержки. Один из них — национальный акселератор «Відважна», к которому за два сезона присоединилось 8 000 женщин, из них 49 предпринимательниц привлекли гранты на общую сумму 6,5 млн грн на развитие собственного дела. Новый сезон — «Відважна 3. Цифрова еволюция бизнеса», — отметил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Программа «Отважная 3» ориентирована на цифровую трансформацию бизнеса и внедрение современных технологий. К участию приглашаются:

владелицы малого и среднего бизнеса;

предпринимательницы с опытом, которые нуждаются в поддержке при внедрении технологий;

женщины, стремящиеся расширить рынки сбыта, в частности на европейском уровне.

«Женское предпринимательство играет ключевую роль в поддержке экономики Украины. Первый сезон «Отважная» стал прорывом, привлекая 1,3 млн грн для шести участниц. Второй сезон собрал более 4 000 участниц и расширил возможности благодаря новым форматам и партнерствам. В третьем сезоне мы обновили программу, чтобы соответствовать современным вызовам и помочь предпринимательницам масштабироваться через цифровые инструменты», — отметила Валерия Ионан, советник по вопросам инноваций, цифровизации и глобальных партнерств.

Форматы обучения

Программа предусматривает два формата участия:

Национальный лекторий: онлайн-лекции от экспертов по цифровой трансформации с интерактивными занятиями, разбором кейсов и возможностью применять знания на практике. Присоединиться могут все желающие при условии подачи заявки.

Углубленный лекторий: интенсивная программа с менторской поддержкой для тех, кто пройдет конкурсный отбор, включая тест на цифровую зрелость и мотивационное письмо.

Форматы участия

Офлайн-буткемп: проводится в 11 центрах Дія.Бізнес (Буча, Луцк, Тернополь, Ровно, Днепр, Кременчуг, Ивано-Франковск, Ужгород, Полтава, Одесса, Кривой Рог). Участницы работают в малых группах с экспертной поддержкой.

Виртуальный буткемп: для предпринимательниц из регионов без офлайн-локаций, с полноценным доступом к обучению и менторству онлайн.

Программа продлится 14 недель и будет включать теоретические модули, практические задания и менторские сессии. Образовательный план построен на четырех блоках: «Мышление цифровой эры», «Технологии цифровой трансформации», «Безопасность и цифровая инфраструктура» и «Управление цифровыми изменениями».

«Когда бизнес внедряет цифровые решения, он становится более гибким, быстрым и готовым к масштабированию. «Отважная 3» дает предпринимательницам необходимые знания и поддержку, чтобы внедрять эти изменения результативно. Женский бизнес в Украине имеет мощный потенциал, а цифровые инструменты способны приумножить его влияние. Поэтому для нас важно, чтобы приобретенный во время обучения опыт работал на развитие бизнеса и после завершения программы», — подчеркнул Андрей Ремизов, директор Офиса по развитию предпринимательства и экспорта.

Участницы смогут пройти тест на цифровую зрелость бизнеса по европейской методологии Матрицы цифровой зрелости, получив персонализированную Дорожную карту развития. Для участия в Углубленном лектории тест является обязательным.

Финансовая поддержка

По итогам программы 14 полуфиналисток получат по 300 000 грн на цифровую трансформацию бизнеса. Три участницы Национального лектория смогут привлечь по 100 000 грн при условии прохождения теста и презентации проекта. На Grand Pitch Day 10 финалисток будут соревноваться за главный приз – 1,5 млн грн. Главная победительница также получит грант 200 000 грн на использование инструментов SendPulse в течение года.

Дополнительные возможности

Программа включает психологический блок для развития бизнес-мышления. Партнеры, в частности сервис «Вчасно», предоставят эксклюзивные условия для электронного документооборота, а SendPulse – бесплатный доступ к CRM, email-рассылкам и чат-ботам.

Узнать подробности и подать заявку можно на официальном лендинге программы. Дедлайн – 17 сентября 2025 года (23:59).

Предварительные результаты

За два сезона «Відважна» объединила более 8 000 предпринимательниц. Первый сезон с фондом 1,3 млн грн поддержал первые шаги участниц, а второй с 5,2 млн грн помог десяткам компаний масштабироваться. Сегодня «Відважна» – крупнейшая платформа для развития женского предпринимательства в Украине.

Программа реализуется сетью центров Дія.Бізнес при поддержке Министерства цифровой трансформации, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, ПРООН в Украине, Правительства Японии и инициативы She’s Next Empowered by Visa, при партнерстве IT Ukraine Association.

