Дія.Бізнес запускає третій сезон акселератора «Відважна» для підприємиць з грантом 6 млн грн

Програма з бюджетом 6 млн грн допоможе жінкам автоматизувати бізнес і вийти на нові ринки.

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про початок набору на третій сезон національного жіночого акселератора «Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу». Програма спрямована на підтримку підприємиць, які прагнуть модернізувати свій бізнес через цифрові рішення, автоматизацію процесів і вихід на нові ринки, зокрема європейські. Фонд фінансової підтримки цього сезону становить 6 мільйонів гривень.

«Запускаючи національний проект Дія.Бізнес, ми прагнули побудувати екосистему підтримки, щоб кожен підприємець мав доступ до знань, інструментів і можливостей для розвитку. Сьогодні Дія.Бізнес має інструменти для підтримки на всіх етапах підприємницького шляху: від ідеї та експорту до консультацій і програм підтримки. Одна з них — національний акселератор «Відважна», до якого за два сезони приєдналося 8 000 жінок, з них 49 підприємиць залучили гранти на загальну суму 6,5 млн грн на розвиток власної справи. Новий сезон — «Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу», – зазначив Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Програма «Відважна 3» орієнтована на цифрову трансформацію бізнесу та впровадження сучасних технологій. До участі запрошуються:

власниці малого та середнього бізнесу;

підприємиці з досвідом, які потребують підтримки у впровадженні технологій;

жінки, які прагнуть розширити ринки збуту, зокрема на європейському рівні.

«Жіноче підприємництво відіграє ключову роль у підтримці економіки України. Перший сезон «Відважна» став проривом, залучивши 1,3 млн грн для шести учасниць. Другий сезон зібрав понад 4 000 учасниць і розширив можливості завдяки новим форматам і партнерствам. У третьому сезоні ми оновили програму, щоб відповідати сучасним викликам і допомогти підприємицям масштабуватися через цифрові інструменти», – зазначила Валерія Іонан, радник із питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств.

Формати навчання

Програма передбачає два формати участі:

Національний лекторій : онлайн-лекції від експертів із цифрової трансформації з інтерактивними заняттями, розбором кейсів і можливістю застосовувати знання на практиці. Долучитися можуть усі охочі за умови подання заявки.

: онлайн-лекції від експертів із цифрової трансформації з інтерактивними заняттями, розбором кейсів і можливістю застосовувати знання на практиці. Долучитися можуть усі охочі за умови подання заявки. Поглиблений лекторій: інтенсивна програма з менторською підтримкою для тих, хто пройде конкурсний відбір, включаючи тест на цифрову зрілість і мотиваційний лист.

Формати участі

Офлайн-буткемп : проводиться в 11 центрах Дія.Бізнес (Буча, Луцьк, Тернопіль, Рівне, Дніпро, Кременчук, Івано-Франківськ, Ужгород, Полтава, Одеса, Кривий Ріг). Учасниці працюють у малих групах із експертною підтримкою.

: проводиться в 11 центрах Дія.Бізнес (Буча, Луцьк, Тернопіль, Рівне, Дніпро, Кременчук, Івано-Франківськ, Ужгород, Полтава, Одеса, Кривий Ріг). Учасниці працюють у малих групах із експертною підтримкою. Віртуальний буткемп: для підприємиць із регіонів без офлайн-локацій, з повноцінним доступом до навчання та менторства онлайн.

Програма триватиме 14 тижнів і включатиме теоретичні модулі, практичні завдання та менторські сесії. Освітній план побудовано на чотирьох блоках: «Мислення цифрової ери», «Технології цифрової трансформації», «Безпека й цифрова інфраструктура» та «Управління цифровими змінами».

«Коли бізнес впроваджує цифрові рішення, він стає гнучкішим, швидшим та готовим масштабуватися. «Відважна 3» дає підприємицям необхідні знання та підтримку, щоб впроваджувати ці зміни результативно. Жіночий бізнес в Україні має потужний потенціал, а цифрові інструменти здатні примножити його вплив. Тому для нас важливо, щоб набутий під час навчання досвід працював на розвиток бізнесу й після завершення програми», – підкреслив Андрій Ремізов, директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту.

Учасниці зможуть пройти тест на цифрову зрілість бізнесу за європейською методологією Матриці цифрової зрілості, отримавши персоналізовану Дорожню карту розвитку. Для участі в Поглибленому лекторії тест є обов’язковим.

Фінансова підтримка

За підсумками програми 14 півфіналісток отримають по 300 000 грн на цифрову трансформацію бізнесу. Три учасниці Національного лекторію зможуть залучити по 100 000 грн за умови проходження тесту та презентації проєкту. На Grand Pitch Day 10 фіналісток змагатимуться за головний приз – 1,5 млн грн. Головна переможниця також отримає грант 200 000 грн на використання інструментів SendPulse протягом року.

Додаткові можливості

Програма включає психологічний блок для розвитку бізнес-мислення. Партнери, зокрема сервіс «Вчасно», нададуть ексклюзивні умови для електронного документообігу, а SendPulse – безкоштовний доступ до CRM, email-розсилок і чатботів.

Дізнатися деталі та подати заявку можна на офіційному лендингу програми. Дедлайн – 17 вересня 2025 року (23:59).

Попередні результати

За два сезони «Відважна» об’єднала понад 8 000 підприємиць. Перший сезон із фондом 1,3 млн грн підтримав перші кроки учасниць, а другий із 5,2 млн грн допоміг десяткам компаній масштабуватися. Сьогодні «Відважна» – найбільша платформа для розвитку жіночого підприємництва в Україні.

Програма реалізується мережею центрів Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, ПРООН в Україні, Уряду Японії та ініціативи She’s Next Empowered by Visa, за партнерства IT Ukraine Association.

