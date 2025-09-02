Великобритания еще 2 года будет предоставлять защиту и гуманитарную помощь украинским беженцам

Великобритания продлила программу Ukraine Permission Extension на два года.

Фото: armyinform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер сообщила о продлении программы Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца.

Программа Ukraine Permission Extension позволяет украинским беженцам, получившим защиту в Великобритании, оставаться в стране на законных основаниях в безопасных условиях.

«Мы продолжим вносить свой вклад, поддерживая Украину и украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны», — отметила Иветт Купер, подчеркнув важность солидарности с украинским народом.

Кроме продления программы, Великобритания подтвердила свою готовность оказывать дополнительную гуманитарную помощь пострадавшим от войны. В частности, правительство планирует организовать лечение для детей из сектора Газа, получивших серьезные ранения, а также обеспечить обучение для новой группы студентов-беженцев в британских университетах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.