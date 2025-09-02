Практика судів
Британія ще 2 роки надаватиме захист і гуманітарну допомогу українським біженцям

14:48, 2 вересня 2025
Велика Британія подовжила програму Ukraine Permission Extension на два роки.
Фото: armyinform
Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер повідомила про продовження програми Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці.

Програма Ukraine Permission Extension дозволяє українським біженцям, які отримали захист у Великій Британії, залишатися в країні на законних підставах у безпечних умовах.

«Ми продовжимо робити свій внесок, підтримуючи Україну та українців, які були змушені залишити свої домівки через війну», – зазначила Іветт Купер, наголошуючи на важливості солідарності з українським народом.

Окрім продовження програми, Велика Британія підтвердила свою готовність надавати додаткову гуманітарну допомогу постраждалим від війни. Зокрема, уряд планує організувати лікування для дітей із сектора Гази, які отримали серйозні поранення, а також забезпечити навчання для нової групи студентів-біженців у британських університетах.

