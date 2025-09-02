В Белой Церкви женщина похищала игрушки с могил погибших военных – дело передано в суд

Жительнице Белой Церкви грозит до трех лет лишения свободы за надругательство над могилами.

Полиция завершила досудебное расследование в отношении 33-летней жительницы Белой Церкви, которая похищала детские игрушки с могил погибших украинских военнослужащих. Об этом сообщило Белоцерковское районное управление полиции.

Инцидент произошел в апреле 2025 года на кладбище «Сухой Яр» в городе Белая Церковь. Женщина тайно похитила игрушки с мест захоронения двух военных, которые участвовали в отражении и сдерживании вооруженной агрессии России, после чего покинула место преступления.

Правоохранители установили личность подозреваемой, и в августе ей было сообщено о подозрении в совершении преступления. Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, завершили досудебное расследование по факту надругательства над могилой. Обвинительный акт, составленный по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины, направлен в суд. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

