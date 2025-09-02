Практика судов
  1. В Украине

В Белой Церкви женщина похищала игрушки с могил погибших военных – дело передано в суд

21:24, 2 сентября 2025
Жительнице Белой Церкви грозит до трех лет лишения свободы за надругательство над могилами.
В Белой Церкви женщина похищала игрушки с могил погибших военных – дело передано в суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция завершила досудебное расследование в отношении 33-летней жительницы Белой Церкви, которая похищала детские игрушки с могил погибших украинских военнослужащих. Об этом сообщило Белоцерковское районное управление полиции.

Инцидент произошел в апреле 2025 года на кладбище «Сухой Яр» в городе Белая Церковь. Женщина тайно похитила игрушки с мест захоронения двух военных, которые участвовали в отражении и сдерживании вооруженной агрессии России, после чего покинула место преступления.

Правоохранители установили личность подозреваемой, и в августе ей было сообщено о подозрении в совершении преступления. Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, завершили досудебное расследование по факту надругательства над могилой. Обвинительный акт, составленный по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины, направлен в суд. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд полиция военные Белая Церковь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео