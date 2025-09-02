У Білій Церкві жінка викрадала іграшки з могил загиблих військових – справу передано до суду

Жительці Білої Церкви загрожує до трьох років ув’язнення за наругу над могилами.

Поліція завершила досудове розслідування стосовно 33-річної жительки Білої Церкви, яка викрадала дитячі іграшки з могил загиблих українських військовослужбовців. Про це повідомило Білоцерківське районне управління поліції.

Інцидент стався у квітні 2025 року на кладовищі «Сухий Яр» у місті Біла Церква. Жінка таємно викрала іграшки з місць поховання двох військових, які брали участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії, після чого залишила місце злочину.

Правоохоронці встановили особу підозрюваної, і в серпні їй було повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування за фактом наруги над могилою. Обвинувальний акт, складений за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України, скеровано до суду. Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

