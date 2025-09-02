Практика судов
  1. В Украине

В Одессе женщина за $27 тысяч пыталась переправить двух военнообязанных в Молдову

17:12, 2 сентября 2025
Подозреваемая использовала маршруты вне установленных пунктов пропуска и в обход мобильных блокпостов.
В Одессе женщина за $27 тысяч пыталась переправить двух военнообязанных в Молдову
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе разоблачили женщину, которая за 27 тысяч долларов способствовала незаконному переправлению двух мужчин в Молдову. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 45-летняя подозреваемая действовала из корыстных побуждений, помогая двум мужчинам – военнослужащему и военнообязанному – незаконно покинуть территорию Украины.

По договоренности мужчины заплатили женщине 27 тысяч долларов.

Подозреваемая использовала маршруты вне установленных пунктов пропуска и в обход мобильных блокпостов.

Жительнице города Одессы сообщено о подозрении в незаконном переправлении лиц через государственную границу Украины и в препятствовании законной деятельности Вооружённых сил Украины в особый период (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст.114-1 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Одесса мобилизация военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео