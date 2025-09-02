В Одессе женщина за $27 тысяч пыталась переправить двух военнообязанных в Молдову

Подозреваемая использовала маршруты вне установленных пунктов пропуска и в обход мобильных блокпостов.

В Одессе разоблачили женщину, которая за 27 тысяч долларов способствовала незаконному переправлению двух мужчин в Молдову. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 45-летняя подозреваемая действовала из корыстных побуждений, помогая двум мужчинам – военнослужащему и военнообязанному – незаконно покинуть территорию Украины.

По договоренности мужчины заплатили женщине 27 тысяч долларов.

Жительнице города Одессы сообщено о подозрении в незаконном переправлении лиц через государственную границу Украины и в препятствовании законной деятельности Вооружённых сил Украины в особый период (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст.114-1 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

