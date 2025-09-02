Практика судів
  1. В Україні

В Одесі жінка за $27 тисяч намагалася переправити двох військовозобов’язаних до Молдови

17:12, 2 вересня 2025
Підозрювана використовувала маршрути поза визначеними пунктами пропуску та в обхід мобільних блокпостів.
В Одесі викрили жінку, яка за 27 тисяч доларів сприяла незаконному переправленню двох чоловіків до Молдови. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства 45-річна підозрювана діяла з корисливих мотивів, допомагаючи  двом чоловікам – військовому та військовозобов’язаному, незаконно залишити територію України.

За домовленістю чоловіки заплатили жінці 27 тисяч доларів.

Підозрювана використовувала маршрути поза визначеними пунктами пропуску та в обхід мобільних блокпостів.

Жительці міста Одеси повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст.114-1 КК України).

Наразі вирішується питання про застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

прокуратура Одеса мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

Спеціалізований окружний адміністративний суд буде одним з найпотужніших судів України – Офіс Президента

В Офісі Президента повідомили, що на нові суди покладені великі надії, а українських правників закликали взяти участь у майбутньому конкурсі.

ВККС призначить членів Експертної ради для відбору суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його Апеляційної палати

Засідання заплановане на 15 вересня.

Верховна Рада розгляне постанову, яка може дозволити повернуті прямі трансляції засідань парламенту

Хоча у вступній частині проекту йдеться про те, що постанова приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада», у самому проекті немає прямої норми про зобов’язання відновити такі трансляції.

У Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну

У Раді заявили, що тепер хлопці, які навчалися за кордоном і не могли приїхати з 2022 року в Україну, «зможуть обійняти рідних».

У КПК пропонують змінити підстави для повернення тимчасово вилученого майна

Також законодавці пропонують, щоб у кримінальному провадженні, де жодній особі не повідомлено про підозру, строк накладеного ухвалою слідчого судді арешту на гроші суб’єктів господарювання обмежувався строком у 4 місяці і продовжувався лише за певних умов.

