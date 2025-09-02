В Одесі жінка за $27 тисяч намагалася переправити двох військовозобов’язаних до Молдови

Підозрювана використовувала маршрути поза визначеними пунктами пропуску та в обхід мобільних блокпостів.

В Одесі викрили жінку, яка за 27 тисяч доларів сприяла незаконному переправленню двох чоловіків до Молдови. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства 45-річна підозрювана діяла з корисливих мотивів, допомагаючи двом чоловікам – військовому та військовозобов’язаному, незаконно залишити територію України.

За домовленістю чоловіки заплатили жінці 27 тисяч доларів.

Жительці міста Одеси повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст.114-1 КК України).

Наразі вирішується питання про застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

