На Закарпатье задержали мужчину, который за $4300 переправлял уклонистов через границу

25-летний мужчина организовал нелегальный выезд военнообязанных за пределы Украины.

На Закарпатье правоохранители задержали подозреваемого в переправке военнообязанных за границу. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, житель села Белки за 4300 долларов обещал своим клиентам беспрепятственное пересечение границы вне официальных пунктов пропуска в пределах Береговского района.

Переправщика задержали именно во время того, как он транспортировал к линии границы очередного военнообязанного.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

В настоящее время по делу продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия.

