На Закарпатті затримали чоловіка, який за $4300 переправляв ухилянтів через кордон

25-річний чоловік організував нелегальний виїзд військовозобов'язаних за межі України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті правоохоронці затримали підозрюваного у переправленні військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства 25-річний житель села Білки за 4300 доларів обіцяв своїм клієнтам безперешкодний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску в межах Берегівського району.

Затримали переправника саме під час того, як він транспортував до лінії кордону чергового військовозобовʼязаного.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Наразі у справі тривають слідчі дії та оперативні заходи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.