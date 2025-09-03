На Прикарпатье псевдобанкир обманул женщину более чем на 309 тысяч гривен

В Ивано-Франковской области полицейские задокументировали очередной случай мошенничества.

Фото: 49000.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Прикарпатье полиция начала уголовное производство в отношении псевдобанкира, который обманул женщину более чем на 309 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

35-летней местной жительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник убедил предпринимательницу, что с ее счета якобы пытаются снять деньги. Для «защиты» карты псевдоспециалист предложил перевести средства на другой банковский счет.

Заявительница выполнила все инструкции афериста, после чего с ее карты исчезли 309 тысяч гривен.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления лиц, причастных к уголовному правонарушению.

Полиция Прикарпатья призвала граждан быть осторожными: никогда не сообщайте посторонним реквизиты своей банковской карты или коды из SMS; не совершайте никаких переводов по телефонным указаниям неизвестных лиц; в случае подозрительных звонков немедленно прекращайте разговор и звоните в банк по официальному номеру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.