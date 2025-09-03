Практика судов
  1. В Украине

На Прикарпатье псевдобанкир обманул женщину более чем на 309 тысяч гривен

07:00, 3 сентября 2025
В Ивано-Франковской области полицейские задокументировали очередной случай мошенничества.
Фото: 49000.com.ua
На Прикарпатье полиция начала уголовное производство в отношении псевдобанкира, который обманул женщину более чем на 309 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

35-летней местной жительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник убедил предпринимательницу, что с ее счета якобы пытаются снять деньги. Для «защиты» карты псевдоспециалист предложил перевести средства на другой банковский счет.

Заявительница выполнила все инструкции афериста, после чего с ее карты исчезли 309 тысяч гривен.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления лиц, причастных к уголовному правонарушению.

Полиция Прикарпатья призвала граждан быть осторожными: никогда не сообщайте посторонним реквизиты своей банковской карты или коды из SMS; не совершайте никаких переводов по телефонным указаниям неизвестных лиц; в случае подозрительных звонков немедленно прекращайте разговор и звоните в банк по официальному номеру.

Национальная полиция мошенник

