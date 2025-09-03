На Прикарпатті псевдобанкір ошукав жінку на понад 309 тисяч гривень

У Івано-Франківській області поліцейські задокументували черговий випадок шахрайства.

Фото: 49000.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Прикарпатті поліція розпочала кримінальне провадження щодо псевдобанкіра, який ошукав жінку на понад 309 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області.

35-річній місцевій мешканці зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Зловмисник переконав підприємницю, що з її рахунку начебто намагаються зняти гроші. Для «захисту» картки псевдофахівець запропонував переказати кошти на інший банківський рахунок.

Заявниця виконала всі інструкції афериста, після чого з її картки зникли 309 тисяч гривень.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці проводять необхідні заходи для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Поліція Прикарпаття закликала громадян бути обачними: ніколи не повідомляйте стороннім реквізити своєї банківської картки чи коди з SMS; не здійснюйте жодних переказів за телефонними вказівками невідомих осіб; у разі підозрілих дзвінків негайно припиняйте розмову та телефонуйте у банк за офіційним номером.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.