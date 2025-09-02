Система е-Нотариат заработает в Дии в 2026 году, – Михаил Федоров

Тестирование системы е-Нотариат начнется 3 сентября 2025 года.

В 2026 году украинцы смогут воспользоваться системой е-Нотариат через приложение «Дія». Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время форума «Система е-Нотариат: цифровая трансформация нотариата», посвященного профессиональному празднику нотариусов.

По словам Федорова, с 3 по 30 сентября 2025 года система будет проходить учебно-тестовый этап, во время которого нотариусы смогут протестировать ее и оставить свои отзывы. «Мы, наверное, построим самый защищенный электронный нотариат в мире... Это откроет возможность нотариусам из любого городка страны иметь доступ к клиентам, зарабатывать и конкурировать», – подчеркнул он.

Министр юстиции Украины Герман Галущенко подчеркнул, что внедрение е-Нотариата упростит работу как для нотариусов, так и для граждан, а также уменьшит риски мошенничества. «Мы отходим от бумажных документов, переходим в цифровой формат, что позволит проверять паспорта и коды, что сделает невозможными мошеннические действия», – отметил Галущенко.

Система е-Нотариат объединит все ключевые реестры и сервисы в едином цифровом пространстве, обеспечивая удобный интерфейс, защиту документов с помощью QR-кодов, быстрый обмен данными, регистрацию каждого нотариального действия и автоматизацию переноса информации между ключевыми реестрами.

Проект реализуется Министерством юстиции Украины и ГП «НАИС» в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и платформой «Дія» при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа.

Для нотариусов система предлагает ряд преимуществ:

систематизация рутинных процессов;

единое цифровое рабочее место;

мгновенный доступ к данным.

Новая система обеспечит:

единый удобный интерфейс для работы со всеми реестрами;

защиту документов с QR-кодами для быстрой проверки;

оперативный обмен данными между реестрами и базами;

регистрацию каждого нотариального действия;

автоматизацию переноса данных между ключевыми реестрами.

