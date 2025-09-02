Практика судов
  1. В Украине

Система е-Нотариат заработает в Дии в 2026 году, – Михаил Федоров

15:30, 2 сентября 2025
Тестирование системы е-Нотариат начнется 3 сентября 2025 года.
Система е-Нотариат заработает в Дии в 2026 году, – Михаил Федоров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году украинцы смогут воспользоваться системой е-Нотариат через приложение «Дія». Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время форума «Система е-Нотариат: цифровая трансформация нотариата», посвященного профессиональному празднику нотариусов.

По словам Федорова, с 3 по 30 сентября 2025 года система будет проходить учебно-тестовый этап, во время которого нотариусы смогут протестировать ее и оставить свои отзывы. «Мы, наверное, построим самый защищенный электронный нотариат в мире... Это откроет возможность нотариусам из любого городка страны иметь доступ к клиентам, зарабатывать и конкурировать», – подчеркнул он.

Министр юстиции Украины Герман Галущенко подчеркнул, что внедрение е-Нотариата упростит работу как для нотариусов, так и для граждан, а также уменьшит риски мошенничества. «Мы отходим от бумажных документов, переходим в цифровой формат, что позволит проверять паспорта и коды, что сделает невозможными мошеннические действия», – отметил Галущенко.

Система е-Нотариат объединит все ключевые реестры и сервисы в едином цифровом пространстве, обеспечивая удобный интерфейс, защиту документов с помощью QR-кодов, быстрый обмен данными, регистрацию каждого нотариального действия и автоматизацию переноса информации между ключевыми реестрами.

Проект реализуется Министерством юстиции Украины и ГП «НАИС» в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и платформой «Дія» при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа.

Для нотариусов система предлагает ряд преимуществ:

  • систематизация рутинных процессов;
  • единое цифровое рабочее место;
  • мгновенный доступ к данным.

Новая система обеспечит:

  • единый удобный интерфейс для работы со всеми реестрами;
  • защиту документов с QR-кодами для быстрой проверки;
  • оперативный обмен данными между реестрами и базами;
  • регистрацию каждого нотариального действия;
  • автоматизацию переноса данных между ключевыми реестрами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

нотариус Дия Министерство цифровой трансформации нотариат Михаил Федоров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео