Система е-Нотаріат запрацює в Дії у 2026 році, – Михайло Федоров

15:30, 2 вересня 2025
Тестування системи е-Нотаріат розпочнеться 3 вересня 2025 року.
Система е-Нотаріат запрацює в Дії у 2026 році, – Михайло Федоров
У 2026 році українці зможуть скористатися системою е-Нотаріат через застосунок «Дія». Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час форуму «Система е-Нотаріат: цифрова трансформація нотаріату», присвяченого професійному святу нотаріусів.

За словами Федорова, з 3 до 30 вересня 2025 року система проходитиме навчально-тестовий етап, під час якого нотаріуси матимуть змогу протестувати її та залишити свої відгуки. «Ми, напевно, збудуємо найбільш захищений електронний нотаріат у світі… Це відкриє можливість нотаріусам з будь-якого містечка країни мати доступ до клієнтів, заробляти й конкурувати», – наголосив він.

Міністр юстиції України Герман Галущенко підкреслив, що впровадження е-Нотаріату спростить роботу як для нотаріусів, так і для громадян, а також зменшить ризики шахрайства. «Ми відходимо від паперових документів, переходимо в цифровий формат, що дозволить перевіряти паспорти й коди, що унеможливить шахрайські дії», – зазначив Галущенко.

Система е-Нотаріат об’єднає всі ключові реєстри та сервіси в єдиному цифровому просторі, забезпечуючи зручний інтерфейс, захист документів за допомогою QR-кодів, швидкий обмін даними, реєстрацію кожної нотаріальної дії та автоматизацію перенесення інформації між ключовими реєстрами.

Проект реалізується Міністерством юстиції України та ДП «НАІС» у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та платформою «Дія» за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

Для нотаріусів система пропонує низку переваг:

  • систематизація рутинних процесів;
  • єдине цифрове робоче місце;
  • миттєвий доступ до даних.

Нова система забезпечить:

  • єдиний зручний інтерфейс для роботи з усіма реєстрами;
  • захист документів із QR-кодами для швидкої перевірки;
  • оперативний обмін даними між реєстрами та базами;
  • реєстрацію кожної нотаріальної дії;
  • автоматизацію перенесення даних між ключовими реєстрами.

