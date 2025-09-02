В Днепропетровской области разоблачили подпольное производство жидкостей для электронных сигарет

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили двух предпринимателей из Кривого Рога, которые организовали подпольное производство жидкостей для электронных сигарет и вейпов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Для производства они закупали сырье сомнительного происхождения, самостоятельно смешивали ингредиенты в пропорциях, которые не контролировались никакими стандартами безопасности, и разливали продукцию в тару. В дальнейшем готовые жидкости упаковывали и маркировали.
«Производственные мощности фигуранты организовали в арендованных помещениях, которые оборудовали техникой для закручивания крышек и розлива жидкостей в емкости. Самодельный товар предприниматели реализовывали через интернет и местных предпринимателей, которые сбывали жидкость на торговых точках, в частности на «островках» в торговых центрах», — заявили в полиции.
Во время санкционированных обысков на местах изготовления, хранения и фасовки контрафактной продукции правоохранители изъяли:
В результате следственных действий изъята продукция на сумму более 1,5 миллиона гривен.
В настоящее время обоим злоумышленникам сообщено о подозрении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.