В Днепропетровской области разоблачили подпольное производство жидкостей для электронных сигарет

Во время обысков правоохранители изъяли продукции на более чем 1,5 миллиона гривен.

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили двух предпринимателей из Кривого Рога, которые организовали подпольное производство жидкостей для электронных сигарет и вейпов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Для производства они закупали сырье сомнительного происхождения, самостоятельно смешивали ингредиенты в пропорциях, которые не контролировались никакими стандартами безопасности, и разливали продукцию в тару. В дальнейшем готовые жидкости упаковывали и маркировали.

«Производственные мощности фигуранты организовали в арендованных помещениях, которые оборудовали техникой для закручивания крышек и розлива жидкостей в емкости. Самодельный товар предприниматели реализовывали через интернет и местных предпринимателей, которые сбывали жидкость на торговых точках, в частности на «островках» в торговых центрах», — заявили в полиции.

Во время санкционированных обысков на местах изготовления, хранения и фасовки контрафактной продукции правоохранители изъяли:

более 5 тонн жидкостей, используемых для производства е-сигарет;

тару, упаковочные материалы, полиграфию;

систему маркировки и фасовки;

компьютерную технику, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

В результате следственных действий изъята продукция на сумму более 1,5 миллиона гривен.

В настоящее время обоим злоумышленникам сообщено о подозрении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

