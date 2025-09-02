Практика судів
На Дніпропетровщині викрили підпільне виробництво рідин для електронних сигарет

23:55, 2 вересня 2025
Під час обшуків  правоохоронці вилучили продукції на понад 1,5 мільйона гривень.
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили двох підприємців з Кривого Рогу, які організували підпільне виробництво рідин для електронних сигарет і вейпів. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Для виробництва вони закуповували сировину сумнівного походження, самостійно змішували інгредієнти у пропорціях, що не контролювались жодними стандартами безпеки та розливали продукцію у тару. Надалі готові рідини пакували та маркували.

«Виробничі потужності фігуранти організували в орендованих приміщеннях, які облаштували обладнанням для закручування кришок та розливу рідин у ємність. 

Саморобний товар підприємці реалізовували через інтернет та місцевих підприємців, які збували рідину на торговельних точках, зокрема на «острівках» у торгових центрах», - заявили у поліції.

Під час санкціонованих обшуків на місцях виготовлення, зберігання та фасування контрафактної продукції правоохоронці вилучили:

  • понад 5 тонн рідин, що використовуються для виробництва е-сигарет;
  • тару, пакувальні матеріали, поліграфію;
  • систему маркування та фасування;
  • комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази.
  • У результаті слідчих дій вилучено продукцію на суму понад 1,5 мільйона гривень.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Національна поліція

