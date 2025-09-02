На Дніпропетровщині викрили підпільне виробництво рідин для електронних сигарет

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили двох підприємців з Кривого Рогу, які організували підпільне виробництво рідин для електронних сигарет і вейпів. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Для виробництва вони закуповували сировину сумнівного походження, самостійно змішували інгредієнти у пропорціях, що не контролювались жодними стандартами безпеки та розливали продукцію у тару. Надалі готові рідини пакували та маркували.
«Виробничі потужності фігуранти організували в орендованих приміщеннях, які облаштували обладнанням для закручування кришок та розливу рідин у ємність.
Саморобний товар підприємці реалізовували через інтернет та місцевих підприємців, які збували рідину на торговельних точках, зокрема на «острівках» у торгових центрах», - заявили у поліції.
Під час санкціонованих обшуків на місцях виготовлення, зберігання та фасування контрафактної продукції правоохоронці вилучили:
Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.
