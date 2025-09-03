Практика судов
  1. В Украине

В Житомирской области трое дельцов за деньги ставили уклонистов на военный учет — брали по 500 долларов

10:13, 3 сентября 2025
Правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации: злоумышленники подделали документы для 47 мужчин.
В Житомирской области трое дельцов за деньги ставили уклонистов на военный учет — брали по 500 долларов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Житомирщине правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Трое дельцов способствовали примерно полусотне мужчин «формально» становиться на воинский учет. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 45-летний житель поселка Корнина занимался непосредственным поиском военнообязанных, которые за денежное вознаграждение стремились уклониться от призыва на военную службу во время мобилизации.

В то же время еще один сообщник, 73-летний житель Попельни, задействовал свои влиятельные связи и координировал все договоренности для реализации схемы.

Он же привлек к схеме 55-летнего старосту одного из сел Житомирского района. Должностное лицо подделывало справки о постоянном месте проживания мужчин из разных регионов Украины. Поддельные справки затем передавались в местный ТЦК для формальной постановки «заказчиков» на учет.

За каждого «клиента» злоумышленники получали 500 долларов.

Правоохранители установили, что сообщники оформили фиктивную документацию для 47 мужчин. В настоящее время проводится проверка относительно возможного участия других участников схемы.

Следователи сообщили мужчинам о подозрениях.

45-летнему и 73-летнему фигурантам инкриминируют:

  • предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенные повторно и по предварительному сговору (ч. 3 ст. 369 УК Украины);
  • составление и выдачу заведомо неправдивых документов (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины);
  • использование поддельных документов (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины);
  • уклонение от призыва во время мобилизации (ч. 2 ст. 28, ст. 336 УК Украины).

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

55-летний должностное лицо подозревается в составлении поддельных документов и содействии уклонению от призыва (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ст. 336 УК Украины).

Максимальное наказание согласно санкциям статей — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция взятка Житомир ТЦК мобилизация воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео