В Житомирской области трое дельцов за деньги ставили уклонистов на военный учет — брали по 500 долларов

Правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации: злоумышленники подделали документы для 47 мужчин.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Житомирщине правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Трое дельцов способствовали примерно полусотне мужчин «формально» становиться на воинский учет. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 45-летний житель поселка Корнина занимался непосредственным поиском военнообязанных, которые за денежное вознаграждение стремились уклониться от призыва на военную службу во время мобилизации.

В то же время еще один сообщник, 73-летний житель Попельни, задействовал свои влиятельные связи и координировал все договоренности для реализации схемы.

Он же привлек к схеме 55-летнего старосту одного из сел Житомирского района. Должностное лицо подделывало справки о постоянном месте проживания мужчин из разных регионов Украины. Поддельные справки затем передавались в местный ТЦК для формальной постановки «заказчиков» на учет.

За каждого «клиента» злоумышленники получали 500 долларов.

Правоохранители установили, что сообщники оформили фиктивную документацию для 47 мужчин. В настоящее время проводится проверка относительно возможного участия других участников схемы.

Следователи сообщили мужчинам о подозрениях.

45-летнему и 73-летнему фигурантам инкриминируют:

предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенные повторно и по предварительному сговору (ч. 3 ст. 369 УК Украины);

составление и выдачу заведомо неправдивых документов (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины);

использование поддельных документов (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины);

уклонение от призыва во время мобилизации (ч. 2 ст. 28, ст. 336 УК Украины).

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

55-летний должностное лицо подозревается в составлении поддельных документов и содействии уклонению от призыва (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ст. 336 УК Украины).

Максимальное наказание согласно санкциям статей — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.