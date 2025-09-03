В Житомирской области трое дельцов за деньги ставили уклонистов на военный учет — брали по 500 долларов

На Житомирщине правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Трое дельцов способствовали примерно полусотне мужчин «формально» становиться на воинский учет. Об этом сообщает полиция региона.
Установлено, что 45-летний житель поселка Корнина занимался непосредственным поиском военнообязанных, которые за денежное вознаграждение стремились уклониться от призыва на военную службу во время мобилизации.
В то же время еще один сообщник, 73-летний житель Попельни, задействовал свои влиятельные связи и координировал все договоренности для реализации схемы.
Он же привлек к схеме 55-летнего старосту одного из сел Житомирского района. Должностное лицо подделывало справки о постоянном месте проживания мужчин из разных регионов Украины. Поддельные справки затем передавались в местный ТЦК для формальной постановки «заказчиков» на учет.
За каждого «клиента» злоумышленники получали 500 долларов.
Правоохранители установили, что сообщники оформили фиктивную документацию для 47 мужчин. В настоящее время проводится проверка относительно возможного участия других участников схемы.
Следователи сообщили мужчинам о подозрениях.
45-летнему и 73-летнему фигурантам инкриминируют:
Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
55-летний должностное лицо подозревается в составлении поддельных документов и содействии уклонению от призыва (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ст. 336 УК Украины).
Максимальное наказание согласно санкциям статей — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
