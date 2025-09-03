Практика судів
  1. В Україні

На Житомирщині троє ділків за гроші ставили ухилянтів на військовий облік — брали по 500 доларів

10:13, 3 вересня 2025
Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації: зловмисники підробили документи для 47 чоловіків.
На Житомирщині правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. Троє ділків сприяли близько півсотні чоловікам «формально» ставати на військовий облік. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 45-річний житель селища Корнина займався безпосередньо пошуком військовозобов’язаних, які за грошову винагороду прагнули ухилитися від призову на військову службу під час мобілізації.

Водночас ще один спільник, 73-річний мешканець Попільні, задіяв свої впливові зв’язки та координував усі домовленості для реалізації схеми.

Він же залучив до схеми 55-річного старосту одного з сіл Житомирського району. Посадовець підробляв довідки про постійне місце проживання чоловіків з різних регіонів України. Підроблені довідки потім передавалися до місцевого ТЦК для формальної постановки «замовників» на облік.

За кожного «клієнта» зловмисники отримували 500 доларів.

Правоохоронці встановили, що спільники оформили фіктивну документацію для 47 чоловіків. Наразі триває перевірка щодо можливої участі інших учасників схеми.

Слідчі повідомили чоловікам про підозри. 

  • 45-ти та 73-річному фігурантам інкримінують:
  • пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинені повторно та за попередньою змовою (ч. 3 ст. 369 КК України);
  • складання та видачу завідомо неправдивих документів (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України);
  • використання підроблених документів (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України);
  • ухилення від призову під час мобілізації (ч. 2 ст. 28, ст. 336 КК України).

Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

55-річний посадовець підозрюється у складанні підроблених документів та сприянні ухиленню від призову (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ст. 336 КК України).

Максимальне покарання відповідно до санкцій статей позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Національна поліція поліція хабар Житомир ТЦК мобілізація військовий облік

