На Житомирщині троє ділків за гроші ставили ухилянтів на військовий облік — брали по 500 доларів

На Житомирщині правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. Троє ділків сприяли близько півсотні чоловікам «формально» ставати на військовий облік. Про це повідомляє поліція регіону.
Встановлено, що 45-річний житель селища Корнина займався безпосередньо пошуком військовозобов’язаних, які за грошову винагороду прагнули ухилитися від призову на військову службу під час мобілізації.
Водночас ще один спільник, 73-річний мешканець Попільні, задіяв свої впливові зв’язки та координував усі домовленості для реалізації схеми.
Він же залучив до схеми 55-річного старосту одного з сіл Житомирського району. Посадовець підробляв довідки про постійне місце проживання чоловіків з різних регіонів України. Підроблені довідки потім передавалися до місцевого ТЦК для формальної постановки «замовників» на облік.
За кожного «клієнта» зловмисники отримували 500 доларів.
Правоохоронці встановили, що спільники оформили фіктивну документацію для 47 чоловіків. Наразі триває перевірка щодо можливої участі інших учасників схеми.
Слідчі повідомили чоловікам про підозри.
Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.
55-річний посадовець підозрюється у складанні підроблених документів та сприянні ухиленню від призову (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ст. 336 КК України).
Максимальне покарання відповідно до санкцій статей позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
