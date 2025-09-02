Практика судов
  1. В Украине

В Киевской области будут судить экс-командиров воинской части, которые скрыли самоубийство подчиненного, чтобы получить 15 млн грн

16:37, 2 сентября 2025
В ГБР отметили, что должностные лица, зная о факте самоубийства подчиненного, вступили в сговор и изготовили, а затем утвердили сфальсифицированный акт.
В Киевской области будут судить экс-командиров воинской части, которые скрыли самоубийство подчиненного, чтобы получить 15 млн грн
Фото: dbr.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира и первого заместителя одной из воинских частей в Киевской области, которые сфальсифицировали результаты расследования гибели военнослужащего, скрыв факт самоубийства. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

Отмечается, что должностные лица, зная о факте самоубийства подчиненного, вступили в сговор и изготовили, а затем утвердили сфальсифицированный акт.

«В нем было указано, что военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания.

На основании поддельных документов семье погибшего была безосновательно выплачена единоразовая денежная помощь в размере 15 млн гривен. На часть этих средств «претендовали» также и фигуранты», — заявили в ГБР.

В настоящее время на их имущество наложен арест для возмещения нанесенных государству убытков.

Фигурантам инкриминируется бездействие военной власти, а именно умышленное невыполнение военной должностной особой действий, которые она обязана была выполнить, если это повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВСУ ГБР военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео