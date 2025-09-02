В Киевской области будут судить экс-командиров воинской части, которые скрыли самоубийство подчиненного, чтобы получить 15 млн грн

В ГБР отметили, что должностные лица, зная о факте самоубийства подчиненного, вступили в сговор и изготовили, а затем утвердили сфальсифицированный акт.

Фото: dbr.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира и первого заместителя одной из воинских частей в Киевской области, которые сфальсифицировали результаты расследования гибели военнослужащего, скрыв факт самоубийства. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

Отмечается, что должностные лица, зная о факте самоубийства подчиненного, вступили в сговор и изготовили, а затем утвердили сфальсифицированный акт.

«В нем было указано, что военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания.

На основании поддельных документов семье погибшего была безосновательно выплачена единоразовая денежная помощь в размере 15 млн гривен. На часть этих средств «претендовали» также и фигуранты», — заявили в ГБР.

В настоящее время на их имущество наложен арест для возмещения нанесенных государству убытков.

Фигурантам инкриминируется бездействие военной власти, а именно умышленное невыполнение военной должностной особой действий, которые она обязана была выполнить, если это повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.