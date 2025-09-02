В Киевской области будут судить экс-командиров воинской части, которые скрыли самоубийство подчиненного, чтобы получить 15 млн грн

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира и первого заместителя одной из воинских частей в Киевской области, которые сфальсифицировали результаты расследования гибели военнослужащего, скрыв факт самоубийства. Об этом информирует официальный сайт ГБР.
Отмечается, что должностные лица, зная о факте самоубийства подчиненного, вступили в сговор и изготовили, а затем утвердили сфальсифицированный акт.
«В нем было указано, что военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания.
На основании поддельных документов семье погибшего была безосновательно выплачена единоразовая денежная помощь в размере 15 млн гривен. На часть этих средств «претендовали» также и фигуранты», — заявили в ГБР.
В настоящее время на их имущество наложен арест для возмещения нанесенных государству убытков.
Фигурантам инкриминируется бездействие военной власти, а именно умышленное невыполнение военной должностной особой действий, которые она обязана была выполнить, если это повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
