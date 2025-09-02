На Київщині судитимуть екскомандирів військової частини, які приховали самогубство підлеглого, щоб отримати 15 млн грн

У ДБР зазначили, що посадовці, знаючи про факт самогубства підлеглого, змовивилися і виготовили та затвердили сфальсифікований акт.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира та першого заступника однієї із військової частини на Київщині, які сфальсифікували результати розслідування загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

Зазначається, що посадовці, знаючи про факт самогубства підлеглого, змовивилися і виготовили та затвердили сфальсифікований акт.

«У ньому було зазначено, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

На підставі підроблених документів родині загиблого було безпідставно виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень. На частину з цих коштів «претендували» також і фігуранти», - заявили у ДБР.

Наразі на їхнє майно накладено арешт для відшкодування завданих державі збитків.

Фігурантам інкриміновано бездіяльність військової влади, а саме умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона зобов’язана була виконати, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

