Из-за вражеской атаки ряд поездов идет в объезд и задерживается до 7 часов – УЗ

В результате обстрела российскими войсками железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд пассажирских поездов вынужден двигаться в объезд поврежденного участка. Это привело к задержкам рейсов до семи часов, сообщили в «Укрзализныце».
Железнодорожники отмечают, что делают все возможное, чтобы минимизировать время опоздания поездов.
Уже отправились в объезд и наверстывают задержку такие рейсы:
В то же время несколько поездов остаются задержанными и ждут восстановления инфраструктуры:
