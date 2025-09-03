Из-за вражеской атаки ряд поездов идет в объезд и задерживается до 7 часов – УЗ

Из-за обстрела в Кировоградской области часть поездов идет в объезд и задерживается до 7 часов, сообщили в УЗ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате обстрела российскими войсками железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд пассажирских поездов вынужден двигаться в объезд поврежденного участка. Это привело к задержкам рейсов до семи часов, сообщили в «Укрзализныце».

Железнодорожники отмечают, что делают все возможное, чтобы минимизировать время опоздания поездов.

Уже отправились в объезд и наверстывают задержку такие рейсы:

№75 Киев — Кривой Рог

№791 Кременчуг — Киев

№85 Запорожье — Львов

№79 Днепр — Львов

№51 Запорожье — Одесса

№119 Днепр — Хелм

№37 Запорожье — Киев

№31 Запорожье — Перемышль

№121 Херсон — Краматорск

№59 Харьков — Одесса

№65/165 Харьков — Черкассы, Умань

В то же время несколько поездов остаются задержанными и ждут восстановления инфраструктуры:

№76 Кривой Рог — Киев

№102 Краматорск — Херсон

№38 Киев — Запорожье

№80 Львов — Днепр

№120 Хелм — Днепр

№86 Львов — Запорожье

№54 Одесса — Днепр

№254 Одесса — Кривой Рог

№8 Одесса — Харьков

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.