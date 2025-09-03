Практика судов
Из-за вражеской атаки ряд поездов идет в объезд и задерживается до 7 часов – УЗ

09:57, 3 сентября 2025
Из-за обстрела в Кировоградской области часть поездов идет в объезд и задерживается до 7 часов, сообщили в УЗ.
В результате обстрела российскими войсками железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд пассажирских поездов вынужден двигаться в объезд поврежденного участка. Это привело к задержкам рейсов до семи часов, сообщили в «Укрзализныце».

Железнодорожники отмечают, что делают все возможное, чтобы минимизировать время опоздания поездов.

Уже отправились в объезд и наверстывают задержку такие рейсы:

  • №75 Киев — Кривой Рог
  • №791 Кременчуг — Киев
  • №85 Запорожье — Львов
  • №79 Днепр — Львов
  • №51 Запорожье — Одесса
  • №119 Днепр — Хелм
  • №37 Запорожье — Киев
  • №31 Запорожье — Перемышль
  • №121 Херсон — Краматорск
  • №59 Харьков — Одесса
  • №65/165 Харьков — Черкассы, Умань

В то же время несколько поездов остаются задержанными и ждут восстановления инфраструктуры:

  • №76 Кривой Рог — Киев
  • №102 Краматорск — Херсон
  • №38 Киев — Запорожье
  • №80 Львов — Днепр
  • №120 Хелм — Днепр
  • №86 Львов — Запорожье
  • №54 Одесса — Днепр
  • №254 Одесса — Кривой Рог
  • №8 Одесса — Харьков

