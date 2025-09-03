Практика судів
  1. В Україні

Через ворожу атаку низка поїздів їде в об’їзд і затримується до 7 годин – УЗ

09:57, 3 вересня 2025
Через обстріл на Кіровоградщині частина поїздів іде в об’їзд та затримується до 7 годин, повідомили в УЗ.
Унаслідок обстрілу російськими військами залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка пасажирських поїздів змушена рухатися в об’їзд пошкодженої ділянки. Це призвело до затримок рейсів до семи годин, повідомили в «Укрзалізниці».

Залізничники зазначають, що роблять усе можливе, аби мінімізувати час запізнення поїздів.

Уже вирушили в об’їзд та надолужують затримку такі рейси:

  • №75 Київ — Кривий Ріг
  • №791 Кременчук — Київ
  • №85 Запоріжжя — Львів
  • №79 Дніпро — Львів
  • №51 Запоріжжя — Одеса
  • №119 Дніпро — Хелм
  • №37 Запоріжжя — Київ
  • №31 Запоріжжя — Перемишль
  • №121 Херсон — Краматорськ
  • №59 Харків — Одеса
  • №65/165 Харків — Черкаси, Умань

Водночас кілька поїздів залишаються затриманими та чекають на відновлення інфраструктури:

  • №76 Кривий Ріг — Київ
  • №102 Краматорськ — Херсон
  • №38 Київ — Запоріжжя
  • №80 Львів — Дніпро
  • №120 Хелм — Дніпро
  • №86 Львів — Запоріжжя
  • №54 Одеса — Дніпро
  • №254 Одеса — Кривий Ріг
  • №8 Одеса — Харків

