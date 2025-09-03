Через ворожу атаку низка поїздів їде в об’їзд і затримується до 7 годин – УЗ

Унаслідок обстрілу російськими військами залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка пасажирських поїздів змушена рухатися в об’їзд пошкодженої ділянки. Це призвело до затримок рейсів до семи годин, повідомили в «Укрзалізниці».
Залізничники зазначають, що роблять усе можливе, аби мінімізувати час запізнення поїздів.
Уже вирушили в об’їзд та надолужують затримку такі рейси:
Водночас кілька поїздів залишаються затриманими та чекають на відновлення інфраструктури:
