Через ворожу атаку низка поїздів їде в об’їзд і затримується до 7 годин – УЗ

Через обстріл на Кіровоградщині частина поїздів іде в об’їзд та затримується до 7 годин, повідомили в УЗ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Унаслідок обстрілу російськими військами залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка пасажирських поїздів змушена рухатися в об’їзд пошкодженої ділянки. Це призвело до затримок рейсів до семи годин, повідомили в «Укрзалізниці».

Залізничники зазначають, що роблять усе можливе, аби мінімізувати час запізнення поїздів.

Уже вирушили в об’їзд та надолужують затримку такі рейси:

№75 Київ — Кривий Ріг

№791 Кременчук — Київ

№85 Запоріжжя — Львів

№79 Дніпро — Львів

№51 Запоріжжя — Одеса

№119 Дніпро — Хелм

№37 Запоріжжя — Київ

№31 Запоріжжя — Перемишль

№121 Херсон — Краматорськ

№59 Харків — Одеса

№65/165 Харків — Черкаси, Умань

Водночас кілька поїздів залишаються затриманими та чекають на відновлення інфраструктури:

№76 Кривий Ріг — Київ

№102 Краматорськ — Херсон

№38 Київ — Запоріжжя

№80 Львів — Дніпро

№120 Хелм — Дніпро

№86 Львів — Запоріжжя

№54 Одеса — Дніпро

№254 Одеса — Кривий Ріг

№8 Одеса — Харків

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.