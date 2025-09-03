Облагается ли налогом списанный долг ФЛП на общей системе — разъяснение

Налоговики объяснили, что списанная кредиторская задолженность ФЛП на общей системе считается доходом и обязательно облагается налогом.

Физические лица-предприниматели на общей системе часто сталкиваются с вопросом: нужно ли платить налоги с суммы списанного долга? Налоговики Закарпатской области предоставили официальное разъяснение по этому поводу.

В соответствии со ст. 605 Гражданского кодекса Украины, обязательство прекращается, если кредитор прощает долг должнику. Это касается и предпринимательской деятельности, когда кредитор (юридическое лицо) отказывается от требования возврата средств или товара.

Согласно ст. 177 Налогового кодекса Украины, объектом налогообложения ФЛП на общей системе является чистый облагаемый доход. То есть это разница между всеми полученными доходами (денежными и неденежными) и подтвержденными расходами, связанными с деятельностью.

В п. 177.2 НКУ четко указано: доходы ФЛП облагаются по ставке, установленной п. 167.1 ст. 167 НКУ.

Как учитывается списанная задолженность

Приказом Министерства финансов № 261 от 13.05.2021 утверждена типовая форма учета доходов и расходов. В ней предусмотрено, что доход включает:

средства, полученные на счет или в кассу;

наличные поступления;

суммы задолженности, по которой истек срок исковой давности;

безвозмездно полученные товары, работы или услуги.

Таким образом, списанная кредиторская задолженность ФЛП перед юридическим лицом считается доходом. Ее нужно отразить в отчетности и обложить налогом по общим правилам, определенным ст. 177 НКУ.

Важный нюанс

Если кредитор списывает задолженность уже физическому лицу, которое утратило статус ФЛП, то такая сумма включается в его общий месячный или годовой доход и облагается как обычный доход физического лица.

Вывод

Для ФЛП на общей системе списанная кредиторская задолженность = доход, подлежащий налогообложению.

Если предприниматель прекратил деятельность, то долг считается доходом физического лица и облагается по другим правилам.

