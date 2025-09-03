Практика судов
  1. В Украине

Облагается ли налогом списанный долг ФЛП на общей системе — разъяснение

10:49, 3 сентября 2025
Налоговики объяснили, что списанная кредиторская задолженность ФЛП на общей системе считается доходом и обязательно облагается налогом.
Облагается ли налогом списанный долг ФЛП на общей системе — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Физические лица-предприниматели на общей системе часто сталкиваются с вопросом: нужно ли платить налоги с суммы списанного долга? Налоговики Закарпатской области предоставили официальное разъяснение по этому поводу.

В соответствии со ст. 605 Гражданского кодекса Украины, обязательство прекращается, если кредитор прощает долг должнику. Это касается и предпринимательской деятельности, когда кредитор (юридическое лицо) отказывается от требования возврата средств или товара.

Согласно ст. 177 Налогового кодекса Украины, объектом налогообложения ФЛП на общей системе является чистый облагаемый доход. То есть это разница между всеми полученными доходами (денежными и неденежными) и подтвержденными расходами, связанными с деятельностью.

В п. 177.2 НКУ четко указано: доходы ФЛП облагаются по ставке, установленной п. 167.1 ст. 167 НКУ.

Как учитывается списанная задолженность

Приказом Министерства финансов № 261 от 13.05.2021 утверждена типовая форма учета доходов и расходов. В ней предусмотрено, что доход включает:

  • средства, полученные на счет или в кассу;
  • наличные поступления;
  • суммы задолженности, по которой истек срок исковой давности;
  • безвозмездно полученные товары, работы или услуги.

Таким образом, списанная кредиторская задолженность ФЛП перед юридическим лицом считается доходом. Ее нужно отразить в отчетности и обложить налогом по общим правилам, определенным ст. 177 НКУ.

Важный нюанс

Если кредитор списывает задолженность уже физическому лицу, которое утратило статус ФЛП, то такая сумма включается в его общий месячный или годовой доход и облагается как обычный доход физического лица.

Вывод

Для ФЛП на общей системе списанная кредиторская задолженность = доход, подлежащий налогообложению.

Если предприниматель прекратил деятельность, то долг считается доходом физического лица и облагается по другим правилам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

долг налоговая предприниматель ФЛП ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео