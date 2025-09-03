Чи оподатковується списаний борг ФОП на загальній системі — роз’яснення

Податківці пояснили, що списана кредиторська заборгованість ФОП на загальній системі вважається доходом і обов’язково оподатковується.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фізичні особи-підприємці на загальній системі часто стикаються із питанням: чи потрібно сплачувати податки із суми списаного боргу? Податківці Закарпатської області надали офіційне роз’яснення з цього приводу.

Відповідно до ст. 605 Цивільного кодексу України, зобов’язання припиняється, якщо кредитор прощає борг боржнику. Це стосується і підприємницької діяльності, коли кредитор (юридична особа) відмовляється від вимоги повернення коштів чи товару.

Згідно зі ст. 177 Податкового кодексу України, об’єктом оподаткування ФОП на загальній системі є чистий оподатковуваний дохід. Тобто, це різниця між усіма отриманими доходами (грошовими та негрошовими) і підтвердженими витратами, пов’язаними з діяльністю.

У п. 177.2 ПКУ чітко зазначено: доходи ФОП оподатковуються за ставкою, встановленою п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Як обліковується списана заборгованість

Наказом Міністерства фінансів № 261 від 13.05.2021 затверджена типова форма обліку доходів і витрат. У ній передбачено, що дохід включає:

кошти, отримані на рахунок чи в касу;

готівкові надходження;

суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності;

безоплатно отримані товари, роботи чи послуги.

Таким чином, списана кредиторська заборгованість ФОП перед юридичною особою вважається доходом. Її потрібно відобразити у звітності та оподаткувати за загальними правилами, визначеними ст. 177 ПКУ.

Важливий нюанс

Якщо кредитор списує заборгованість уже фізичній особі, яка втратила статус ФОП, то така сума включається до її загального місячного чи річного доходу та оподатковується як звичайний дохід фізичної особи.

Висновок

Для ФОП на загальній системі списана кредиторська заборгованість = дохід, що підлягає оподаткуванню.

Якщо підприємець припинив діяльність, то борг вважається доходом фізичної особи і оподатковується за іншими правилами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.