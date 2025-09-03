﻿ГБР расследует почти 2 760 дел против предателей и коллаборантов — Сухачев

Бюро расследует 2 758 дел против предателей и коллаборантов, среди фигурантов — депутаты, судьи, правоохранители и военнослужащие.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований активно привлекает к ответственности тех, кто во время войны встал на сторону врага. Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев.

«Борьба с предательством и коллаборационизмом — это вопрос выживания государства», — подчеркнул он.

По словам Сухачева, по состоянию на начало сентября ГБР расследует 2 758 уголовных производств по преступлениям против нацбезопасности. Из них:

1 893 — государственная измена;

686 — коллаборационная деятельность;

46 — пособничество государству-агрессору.

Почти 1 300 дел уже передано в суд.

Среди фигурантов — высокопоставленные чиновники, судьи, правоохранители и военнослужащие:

10 производств открыто в отношении народных депутатов;

1 — в отношении госслужащего категории «А»;

51 — против судей;

1 591 — в отношении правоохранителей;

121 — военнослужащих.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.