﻿ГБР расследует почти 2 760 дел против предателей и коллаборантов — Сухачев

13:50, 3 сентября 2025
Бюро расследует 2 758 дел против предателей и коллаборантов, среди фигурантов — депутаты, судьи, правоохранители и военнослужащие.
Государственное бюро расследований активно привлекает к ответственности тех, кто во время войны встал на сторону врага. Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев.

«Борьба с предательством и коллаборационизмом — это вопрос выживания государства», — подчеркнул он.

По словам Сухачева, по состоянию на начало сентября ГБР расследует 2 758 уголовных производств по преступлениям против нацбезопасности. Из них:

  • 1 893 — государственная измена;
  • 686 — коллаборационная деятельность;
  • 46 — пособничество государству-агрессору.

Почти 1 300 дел уже передано в суд.

Среди фигурантов — высокопоставленные чиновники, судьи, правоохранители и военнослужащие:

  • 10 производств открыто в отношении народных депутатов;
  • 1 — в отношении госслужащего категории «А»;
  • 51 — против судей;
  • 1 591 — в отношении правоохранителей;
  • 121 — военнослужащих.

