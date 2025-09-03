﻿ГБР расследует почти 2 760 дел против предателей и коллаборантов — Сухачев

Государственное бюро расследований активно привлекает к ответственности тех, кто во время войны встал на сторону врага. Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев.
«Борьба с предательством и коллаборационизмом — это вопрос выживания государства», — подчеркнул он.
По словам Сухачева, по состоянию на начало сентября ГБР расследует 2 758 уголовных производств по преступлениям против нацбезопасности. Из них:
Почти 1 300 дел уже передано в суд.
Среди фигурантов — высокопоставленные чиновники, судьи, правоохранители и военнослужащие:
