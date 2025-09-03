Практика судів
ДБР розслідує майже 2 760 справ проти зрадників і колаборантів — Сухачов

13:50, 3 вересня 2025
Бюро розслідує 2 758 справ проти зрадників і колаборантів, серед фігурантів — депутати, судді, правоохоронці та військовослужбовці.
Державне бюро розслідувань активно притягує до відповідальності тих, хто під час війни став на бік ворога. Про це в заявив директор ДБР Олексій Сухачов.

«Боротьба зі зрадою та колабораціонізмом — це питання виживання держави», — наголосив він.

За словами Сухачова, станом на початок вересня ДБР розслідує 2 758 кримінальних проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки. З них:

  • 1 893 — державна зрада;
  • 686 — колабораційна діяльність;
  • 46 — пособництво державі-агресору.

Майже 1 300 справ уже передано до суду.

Серед фігурантів — високопосадовці, судді, правоохоронці та військовослужбовці:

  • 10 проваджень відкрито щодо народних депутатів;
  • 1 — стосовно держслужбовця категорії «А»;
  • 51 — проти суддів;
  • 1 591 — щодо правоохоронців;
  • 121 — військовослужбовців.

