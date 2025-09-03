ДБР розслідує майже 2 760 справ проти зрадників і колаборантів — Сухачов

Державне бюро розслідувань активно притягує до відповідальності тих, хто під час війни став на бік ворога. Про це в заявив директор ДБР Олексій Сухачов.
«Боротьба зі зрадою та колабораціонізмом — це питання виживання держави», — наголосив він.
За словами Сухачова, станом на початок вересня ДБР розслідує 2 758 кримінальних проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки. З них:
Майже 1 300 справ уже передано до суду.
Серед фігурантів — високопосадовці, судді, правоохоронці та військовослужбовці:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.