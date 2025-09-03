В Киеве стартовала миссия МВФ для консультаций по бюджету Украины

Будут обсуждать бюджет-2026, монетарную политику и реформы.

Международный валютный фонд начал работу своей миссии в Киеве для проведения консультаций с представителями украинской власти и другими партнерами. Об этом сообщила пресс-служба МВФ.

В рамках визита эксперты фонда проведут ряд встреч, в ходе которых будут обсуждаться ключевые вопросы экономической политики Украины. В частности, речь пойдет о бюджетных планах на 2026 год, среднесрочных прогнозах по налогово-бюджетной политике, а также аспектах кредитно-денежной и валютной политики. Отдельное внимание будет уделено состоянию финансового сектора и дальнейшим структурным реформам, направленным на укрепление экономики страны.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр финансов Сергей Марченко заявил, что будет ли новая программа МВФ, зависит от ситуации с безопасностью в Украине.

