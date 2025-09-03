Практика судов
  1. В Украине

В Киеве стартовала миссия МВФ для консультаций по бюджету Украины

11:21, 3 сентября 2025
Будут обсуждать бюджет-2026, монетарную политику и реформы.
В Киеве стартовала миссия МВФ для консультаций по бюджету Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Международный валютный фонд начал работу своей миссии в Киеве для проведения консультаций с представителями украинской власти и другими партнерами. Об этом сообщила пресс-служба МВФ.

В рамках визита эксперты фонда проведут ряд встреч, в ходе которых будут обсуждаться ключевые вопросы экономической политики Украины. В частности, речь пойдет о бюджетных планах на 2026 год, среднесрочных прогнозах по налогово-бюджетной политике, а также аспектах кредитно-денежной и валютной политики. Отдельное внимание будет уделено состоянию финансового сектора и дальнейшим структурным реформам, направленным на укрепление экономики страны.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр финансов Сергей Марченко заявил, что будет ли новая программа МВФ, зависит от ситуации с безопасностью в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бюджет Киев МВФ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео