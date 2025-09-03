У Києві стартувала місія МВФ для консультацій щодо бюджету України

Обговорюватимуть бюджет-2026, монетарну політику та реформи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародний валютний фонд розпочав роботу своєї місії в Києві для проведення консультацій із представниками української влади та іншими партнерами. Про це повідомила пресслужба МВФ.

У рамках візиту експерти фонду проведуть низку зустрічей, під час яких обговорюватимуться ключові питання економічної політики України. Зокрема, йтиметься про бюджетні плани на 2026 рік, середньострокові прогнози щодо податково-бюджетної політики, а також аспекти кредитно-грошової та валютної політики. Окрему увагу приділять стану фінансового сектору та подальшим структурним реформам, спрямованим на зміцнення економіки країни.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр фінансів Сергій Марченко заявив – чи буде нова програма МВФ – залежить від безпекової ситуації в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.