У Києві стартувала місія МВФ для консультацій щодо бюджету України

11:21, 3 вересня 2025
Обговорюватимуть бюджет-2026, монетарну політику та реформи.
У Києві стартувала місія МВФ для консультацій щодо бюджету України
Міжнародний валютний фонд розпочав роботу своєї місії в Києві для проведення консультацій із представниками української влади та іншими партнерами. Про це повідомила пресслужба МВФ.

У рамках візиту експерти фонду проведуть низку зустрічей, під час яких обговорюватимуться ключові питання економічної політики України. Зокрема, йтиметься про бюджетні плани на 2026 рік, середньострокові прогнози щодо податково-бюджетної політики, а також аспекти кредитно-грошової та валютної політики. Окрему увагу приділять стану фінансового сектору та подальшим структурним реформам, спрямованим на зміцнення економіки країни.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр фінансів Сергій Марченко заявив – чи буде нова програма МВФ – залежить від безпекової ситуації в Україні.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять бронювати на критично важливих підприємствах — Рада схвалила законопроект

Військовозобов’язаних, які порушили законодавство про мобілізацію – зокрема перебувають у «розшуку» ТЦК, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання – Верховна Рада прийняла за основу законопроект.

Верховна Рада схвалила законопроект про оподаткування криптоактивів

Також законопроект передбачає, що регулятор ринку криптоактивів зможе отримувати доступ до приміщення емітента, оферента, особи, яка подає заявку на допуск до торгів, або постачальника послуг, а також до інформаційних систем і носіїв інформації.

Комітет прибрав норму про обов’язок прокурора забезпечити прибуття до суду свідків обвинувачення із законопроекту про штрафи за неповагу до суду

Правоохоронний комітет вирішив переглянути своє рішення і прибрати з законопроекту про забезпечення поваги до суду норми про обов’язок прокурора забезпечити явку до суду свідків обвинувачення та стосовно заборони відводів суддям, які розглядають відвід іншим суддям.

Реєструвати провадження у ЄРДР пропонують лише за наявності в заяві достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про злочин

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань пропонують вносити лише, якщо заява містить достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Законодавці збираються змінити підстави для проведення невідкладних обшуків без ухвали суду – Рада розгляне законопроект

Народні депутати готуються розглянути законопроект, яким змінюються підстави для проведення невідкладних обшуків без ухвали суду, а також передбачається повернення тимчасово вилученого під час таких обшуків майна.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
