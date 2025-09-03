Заработал новый потолок цен на российскую нефть

Лимит снижен до $47,6 за баррель, – Андрей Ермак.

Фото: getty images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 3 сентября 2025 года начал действовать новый лимит цен на российскую нефть, установленный на уровне $47,6 за баррель, что является снижением по сравнению с предыдущим пределом в $60. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Решение о снижении ценового потолка было принято в рамках 18-го пакета санкций Европейского Союза против России.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.