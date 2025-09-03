Практика судів
Запрацювала нова стеля цін на російську нафту

15:20, 3 вересня 2025
Ліміт знижено до $47,6 за барель, – Андрій Єрмак.
Запрацювала нова стеля цін на російську нафту
Фото: getty images
З 3 вересня 2025 року почав діяти новий ліміт цін на російську нафту, встановлений на рівні $47,6 за барель, що є зниженням порівняно з попередньою межею в $60. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Рішення про зниження цінової стелі було ухвалено в рамках 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

