Практика судов
  1. В Украине

Пограничники открыли огонь по беглецам в Одесской области – погиб 23-летний мужчина

13:14, 3 сентября 2025
ГБР расследует гибель мужчины на украинско-молдавской границе после предупредительных выстрелов.
Пограничники открыли огонь по беглецам в Одесской области – погиб 23-летний мужчина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту гибели 23-летнего мужчины, который пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу в Одесской области. Инцидент произошел после того, как пограничный наряд применил предупредительные выстрелы, пытаясь остановить двух нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 1 сентября около 18:00 пограничники во время патрулирования обнаружили двух мужчин, которые перелезали через защитные сооружения и направлялись в Молдову. На требование остановиться нарушители не отреагировали. Во время преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в их сторону. Впоследствии одного из беглецов нашли мертвым с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью, а другого задержали на месте происшествия.

Погибшим оказался 23-летний житель Харькова. При нем нашли загранпаспорт и личные вещи.

В рамках уголовного производства, зарегистрированного по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), следователи ГБР оперативно осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого производились выстрелы. Правоохранители допросили пограничников и свидетелей инцидента. В настоящее время продолжается следствие для установления всех обстоятельств трагедии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

убийство Одесса ГБР пограничники пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео