Пограничники открыли огонь по беглецам в Одесской области – погиб 23-летний мужчина

ГБР расследует гибель мужчины на украинско-молдавской границе после предупредительных выстрелов.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту гибели 23-летнего мужчины, который пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу в Одесской области. Инцидент произошел после того, как пограничный наряд применил предупредительные выстрелы, пытаясь остановить двух нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 1 сентября около 18:00 пограничники во время патрулирования обнаружили двух мужчин, которые перелезали через защитные сооружения и направлялись в Молдову. На требование остановиться нарушители не отреагировали. Во время преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в их сторону. Впоследствии одного из беглецов нашли мертвым с огнестрельным ранением, несовместимым с жизнью, а другого задержали на месте происшествия.

Погибшим оказался 23-летний житель Харькова. При нем нашли загранпаспорт и личные вещи.

В рамках уголовного производства, зарегистрированного по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), следователи ГБР оперативно осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого производились выстрелы. Правоохранители допросили пограничников и свидетелей инцидента. В настоящее время продолжается следствие для установления всех обстоятельств трагедии.

