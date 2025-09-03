Прикордонники відкрили вогонь по втікачах на Одещині – загинув 23-річний чоловік

ДБР розслідує загибель чоловіка на українсько-молдовському кордоні після попереджувальних пострілів.

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом загибелі 23-річного чоловіка, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон в Одеській області. Інцидент стався після того, як прикордонний наряд застосував попереджувальні постріли, намагаючись зупинити двох порушників. Про це повідомила пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, 1 вересня близько 18:00 прикордонники під час патрулювання виявили двох чоловіків, які перелазили через захисні споруди та прямували до Молдови. На вимогу зупинитися порушники не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у їхній бік. Згодом одного з утікачів знайшли мертвим із вогнепальним пораненням, несумісним із життям, тоді як іншого затримали на місці події.

Загиблим виявився 23-річний житель Харкова. При ньому знайшли закордонний паспорт та особисті речі.

У рамках кримінального провадження, зареєстрованого за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки), слідчі ДБР оперативно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Правоохоронці допитали прикордонників і свідків інциденту. Наразі триває слідство для встановлення всіх обставин трагедії.

