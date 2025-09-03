Практика судів
  1. В Україні

Прикордонники відкрили вогонь по втікачах на Одещині – загинув 23-річний чоловік

13:14, 3 вересня 2025
ДБР розслідує загибель чоловіка на українсько-молдовському кордоні після попереджувальних пострілів.
Прикордонники відкрили вогонь по втікачах на Одещині – загинув 23-річний чоловік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом загибелі 23-річного чоловіка, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон в Одеській області. Інцидент стався після того, як прикордонний наряд застосував попереджувальні постріли, намагаючись зупинити двох порушників. Про це повідомила пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, 1 вересня близько 18:00 прикордонники під час патрулювання виявили двох чоловіків, які перелазили через захисні споруди та прямували до Молдови. На вимогу зупинитися порушники не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у їхній бік. Згодом одного з утікачів знайшли мертвим із вогнепальним пораненням, несумісним із життям, тоді як іншого затримали на місці події.

Загиблим виявився 23-річний житель Харкова. При ньому знайшли закордонний паспорт та особисті речі.

У рамках кримінального провадження, зареєстрованого за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки), слідчі ДБР оперативно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Правоохоронці допитали прикордонників і свідків інциденту. Наразі триває слідство для встановлення всіх обставин трагедії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вбивство Одеса ДБР прикордонники перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн – Верховна Рада прийняла закон

Також суд зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули до суду, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

ГУР включили до суб’єктів державної авіації — Рада прийняла закон

Народні депутати проголосували в цілому законопроект Федора Веніславського.

Державній спеціальній службі транспорту доручать будівництво фортифікацій – депутати прийняли законопроект за основу

Державна спеціальна служба транспорту буде займатися капітальним будівництвом, реконструкцією споруд загальновійськового та спеціального призначення, у тому числі фортифікаційних, а також об’єктів нерухомості у сфері управління Міноборони.

Чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять бронювати на критично важливих підприємствах — Рада схвалила законопроект

Військовозобов’язаних, які порушили законодавство про мобілізацію – зокрема перебувають у «розшуку» ТЦК, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання – Верховна Рада прийняла за основу законопроект.

Верховна Рада схвалила законопроект про оподаткування криптоактивів

Також законопроект передбачає, що регулятор ринку криптоактивів зможе отримувати доступ до приміщення емітента, оферента, особи, яка подає заявку на допуск до торгів, або постачальника послуг, а також до інформаційних систем і носіїв інформації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва