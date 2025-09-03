Как обеспечить недискриминацию ветеранов и ветеранок в трудовых отношениях – советы от Минветеранов

Обеспечение равных прав и возможностей является ключевым принципом в трудовых отношениях – Минветеранов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство по делам ветеранов Украины обнародовало рекомендации для работодателей, направленные на обеспечение недискриминационного подхода к ветеранам и ветеранкам в сфере труда. Документ подчеркивает важность создания инклюзивной рабочей среды, где компетентность работника является основным критерием, а статус ветерана или наличие инвалидности не становятся препятствиями.

Конституционные гарантии и социальная защита

В соответствии со статьями 17 и 46 Конституции Украины, государство обязано обеспечивать усиленную социальную защиту военнослужащих и ветеранов. Граждане, которые участвовали в защите Украины, выполняли важную конституционную функцию, поэтому они и их семьи имеют право на дополнительные социальные гарантии как во время службы, так и после ее завершения. Работодатели, в свою очередь, должны учитывать этот особый статус в своей кадровой политике, избегая любых проявлений предвзятости.

Формы дискриминации, которых необходимо избегать

Законодательство определяет различные формы дискриминации, которые работодатели должны предупреждать:

Прямая дискриминация – отказ в трудоустройстве или худшее отношение к ветерану или ветерану по сравнению с другими кандидатами.

Косвенная дискриминация – формально нейтральные правила или требования, которые создают неблагоприятные условия для ветеранов, например, необоснованные ограничения по возрасту или опыту.

Подстрекательство к дискриминации – инструкции или призывы, способствующие предвзятому отношению.

Пособничество в дискриминации – сознательная поддержка практик, ограничивающих права ветеранов.

Притеснение – создание враждебной или унизительной атмосферы на рабочем месте.

Учет специального статуса ветеранов

Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших Защитников и Защитниц имеют дополнительные права и гарантии. Работодатели должны учитывать эти гарантии, не допуская дискриминации, но в то же время не ограничивая ветеранов в возможностях или выделяя их среди других работников.

Практические рекомендации для работодателей

Минветеранов предлагает ряд шагов для создания инклюзивной рабочей среды:

Внедрение политики «нулевой терпимости» к дискриминации.

Пересмотр кадровых процедур для устранения потенциально дискриминационных правил.

Проведение тренингов для HR-менеджеров и руководителей по принципам недискриминации и инклюзивности.

Создание каналов для анонимного сообщения о случаях дискриминации.

Формирование культуры уважения к ветеранам, ценя их уникальный опыт и компетенции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.