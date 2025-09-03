Как обеспечить недискриминацию ветеранов и ветеранок в трудовых отношениях – советы от Минветеранов

Министерство по делам ветеранов Украины обнародовало рекомендации для работодателей, направленные на обеспечение недискриминационного подхода к ветеранам и ветеранкам в сфере труда. Документ подчеркивает важность создания инклюзивной рабочей среды, где компетентность работника является основным критерием, а статус ветерана или наличие инвалидности не становятся препятствиями.
Конституционные гарантии и социальная защита
В соответствии со статьями 17 и 46 Конституции Украины, государство обязано обеспечивать усиленную социальную защиту военнослужащих и ветеранов. Граждане, которые участвовали в защите Украины, выполняли важную конституционную функцию, поэтому они и их семьи имеют право на дополнительные социальные гарантии как во время службы, так и после ее завершения. Работодатели, в свою очередь, должны учитывать этот особый статус в своей кадровой политике, избегая любых проявлений предвзятости.
Формы дискриминации, которых необходимо избегать
Законодательство определяет различные формы дискриминации, которые работодатели должны предупреждать:
Учет специального статуса ветеранов
Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших Защитников и Защитниц имеют дополнительные права и гарантии. Работодатели должны учитывать эти гарантии, не допуская дискриминации, но в то же время не ограничивая ветеранов в возможностях или выделяя их среди других работников.
Практические рекомендации для работодателей
Минветеранов предлагает ряд шагов для создания инклюзивной рабочей среды:
