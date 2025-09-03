Як забезпечити недискримінацію ветеранів та ветеранок у трудових відносинах – поради від Мінветеранів

Забезпечення рівних прав і можливостей є ключовим принципом у трудових відносинах – Мінветеранів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство у справах ветеранів України оприлюднило рекомендації для роботодавців, спрямовані на забезпечення недискримінаційного підходу до ветеранів і ветеранок у сфері праці. Документ наголошує на важливості створення інклюзивного робочого середовища, де компетентність працівника є основним критерієм, а статус ветерана чи наявність інвалідності не стають перешкодами.

Конституційні гарантії та соціальний захист

Відповідно до статей 17 і 46 Конституції України, держава зобов’язана забезпечувати посилений соціальний захист військовослужбовців і ветеранів. Громадяни, які брали участь у захисті України, виконували важливу конституційну функцію, тому вони та їхні сім’ї мають право на додаткові соціальні гарантії як під час служби, так і після її завершення. Роботодавці, у свою чергу, повинні враховувати цей особливий статус у своїй кадровій політиці, уникаючи будь-яких проявів упередженості.

Форми дискримінації, яких необхідно уникати

Законодавство визначає різні форми дискримінації, які роботодавці повинні попереджати:

Пряма дискримінація – відмова у працевлаштуванні або гірше ставлення до ветерана чи ветеранки порівняно з іншими кандидатами.

– відмова у працевлаштуванні або гірше ставлення до ветерана чи ветеранки порівняно з іншими кандидатами. Непряма дискримінація – формально нейтральні правила чи вимоги, які створюють несприятливі умови для ветеранів, наприклад, необґрунтовані обмеження за віком чи досвідом.

– формально нейтральні правила чи вимоги, які створюють несприятливі умови для ветеранів, наприклад, необґрунтовані обмеження за віком чи досвідом. Підбурювання до дискримінації – інструкції чи заклики, що сприяють упередженому ставленню.

– інструкції чи заклики, що сприяють упередженому ставленню. Пособництво у дискримінації – свідома підтримка практик, які обмежують права ветеранів.

– свідома підтримка практик, які обмежують права ветеранів. Утиск – створення ворожої чи принизливої атмосфери на робочому місці.

Врахування спеціального статусу ветеранів

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих Захисників і Захисниць мають додаткові права та гарантії. Роботодавці повинні враховувати ці гарантії, не допускаючи дискримінації, але водночас не обмежуючи ветеранів у можливостях чи виокремлюючи їх серед інших працівників.

Практичні рекомендації для роботодавців

Мінветеранів пропонує низку кроків для створення інклюзивного робочого середовища:

Впровадження політики «нульової толерантності» до дискримінації.

Перегляд кадрових процедур для усунення потенційно дискримінаційних правил.

Проведення тренінгів для HR-менеджерів і керівників щодо принципів недискримінації та інклюзивності.

Створення каналів для анонімного повідомлення про випадки дискримінації.

Формування культури поваги до ветеранів і ветеранок, цінуючи їхній унікальний досвід і компетенції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.