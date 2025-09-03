Як забезпечити недискримінацію ветеранів та ветеранок у трудових відносинах – поради від Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів України оприлюднило рекомендації для роботодавців, спрямовані на забезпечення недискримінаційного підходу до ветеранів і ветеранок у сфері праці. Документ наголошує на важливості створення інклюзивного робочого середовища, де компетентність працівника є основним критерієм, а статус ветерана чи наявність інвалідності не стають перешкодами.
Конституційні гарантії та соціальний захист
Відповідно до статей 17 і 46 Конституції України, держава зобов’язана забезпечувати посилений соціальний захист військовослужбовців і ветеранів. Громадяни, які брали участь у захисті України, виконували важливу конституційну функцію, тому вони та їхні сім’ї мають право на додаткові соціальні гарантії як під час служби, так і після її завершення. Роботодавці, у свою чергу, повинні враховувати цей особливий статус у своїй кадровій політиці, уникаючи будь-яких проявів упередженості.
Форми дискримінації, яких необхідно уникати
Законодавство визначає різні форми дискримінації, які роботодавці повинні попереджати:
Врахування спеціального статусу ветеранів
Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих Захисників і Захисниць мають додаткові права та гарантії. Роботодавці повинні враховувати ці гарантії, не допускаючи дискримінації, але водночас не обмежуючи ветеранів у можливостях чи виокремлюючи їх серед інших працівників.
Практичні рекомендації для роботодавців
Мінветеранів пропонує низку кроків для створення інклюзивного робочого середовища:
