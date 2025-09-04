Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области будут судить дельца, который организовал незаконную продажу топлива с двух АЗС

09:42, 4 сентября 2025
На АЗС незаконно продавали бензин и дизтопливо без сертификатов качества, а деятельность станций не отражалась в финансовой отчетности.
В Одесской области будут судить дельца, который организовал незаконную продажу топлива с двух АЗС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который организовал схему незаконной продажи топлива.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, в начале 2024 года мужчина обустроил в городе Березовка и пгт Доброслав две автозаправки, работавшие без каких-либо разрешительных документов. На этих объектах незаконно продавали бензин и дизтопливо без сертификатов качества, а деятельность АЗС не отражалась в финансовой отчетности.

К процессу делец привлек еще нескольких знакомых, которые без официального оформления продавали и заливали топливо клиентам.

В прокуратуре добавили, что во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 8 тыс. литров дизельного топлива, почти 19 тыс. литров бензина, а также оборудование для его хранения и реализации.

По ходатайству прокуроров на изъятое топливо и оборудование общей стоимостью более 3 млн грн наложен арест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура АЗС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді