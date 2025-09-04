В Одесской области будут судить дельца, который организовал незаконную продажу топлива с двух АЗС

На АЗС незаконно продавали бензин и дизтопливо без сертификатов качества, а деятельность станций не отражалась в финансовой отчетности.

В Одесской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который организовал схему незаконной продажи топлива.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, в начале 2024 года мужчина обустроил в городе Березовка и пгт Доброслав две автозаправки, работавшие без каких-либо разрешительных документов. На этих объектах незаконно продавали бензин и дизтопливо без сертификатов качества, а деятельность АЗС не отражалась в финансовой отчетности.

К процессу делец привлек еще нескольких знакомых, которые без официального оформления продавали и заливали топливо клиентам.

В прокуратуре добавили, что во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 8 тыс. литров дизельного топлива, почти 19 тыс. литров бензина, а также оборудование для его хранения и реализации.

По ходатайству прокуроров на изъятое топливо и оборудование общей стоимостью более 3 млн грн наложен арест.

