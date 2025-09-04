Практика судів
  1. В Україні

На Одещині судитимуть ділка, який організував незаконний продаж пального з двох АЗС

09:42, 4 вересня 2025
На АЗС незаконно продавали бензин та дизпаливо без сертифікатів якості, а діяльність станції не відображалася у фінансовій звітності.
На Одещині судитимуть ділка, який організував незаконний продаж пального з двох АЗС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Одеській області правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно мешканця регіону, який організував схему незаконного продажу пального.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, на початку 2024 року чоловік облаштував у місті Березівка та смт Доброслав дві автозаправки, що працювали без жодних дозвільних документів. На цих об’єктах незаконно продавали бензин та дизпаливо без сертифікатів якості, а діяльність АЗС не відображалася у фінансовій звітності.

До процесу ділок залучив ще кількох знайомих, які без офіційного оформлення продавали та заливали пальне клієнтам.

У прокуратурі додали, що під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 8 тис літрів дизельного пального, майже 19 тис літрів бензину, а також обладнання для його зберігання і реалізації.

За клопотанням прокурорів на вилучене пальне та обладнання загальною вартістю понад 3 млн грн накладено арешт.  

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура АЗС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Гетманцев пообіцяв прибрати з законопроекту про криптоактиви слідчі повноваження регулятора ринку, які «надто втручаються в права громадян»

Законопроект про ринок криптоактивів у нинішній редакції наділяє регуляторний орган повноваженнями, характерними для органів досудового розслідування: огляд приміщень, отримання інформації, документів, носіїв даних та інших матеріалів, збір доказів, опитування свідків.

У Раді пояснили введення «броні» для розшукуваних ТЦК чоловіків: «Інженерів, які прийшли робити дрони, забирають біля воріт підприємств ТЦК, поки вони не встигли забронюватися»

Депутати вказали, що цей закон потрібен для того, щоб чоловіки «могли нормально оновити дані, зареєструватися в «резервах», «арміях», пройти ВЛК, без ризику опинитися на «Десні» замість того, щоб опинитися в цехах», однак, на думку депутатів, потрібно одночасно говорити і про підвищення мобілізації.

Повагу до суду будуть забезпечувати штрафами для учасників процесу – Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон про забезпечення поваги до суду – її будуть забезпечувати штрафами і стягненнями з учасників процесу.

Громадяни самі будуть декларувати доходи з операцій з криптовалютою та сплачувати податки – Гетманцев

Як зазначив Данило Гетманцев, ринок криптоактивів в Україні не може далі жити «за правилами Дикого Заходу».

Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових

Цивільні особи за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовців чи їх родичів, зможуть отримати судимість – законопроект вже викликав обговорення того, чи будуть нести відповідальність громадяни, які фіксують порушення з боку ТЦК.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео