На Одещині судитимуть ділка, який організував незаконний продаж пального з двох АЗС

На АЗС незаконно продавали бензин та дизпаливо без сертифікатів якості, а діяльність станції не відображалася у фінансовій звітності.

У Одеській області правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно мешканця регіону, який організував схему незаконного продажу пального.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, на початку 2024 року чоловік облаштував у місті Березівка та смт Доброслав дві автозаправки, що працювали без жодних дозвільних документів. На цих об’єктах незаконно продавали бензин та дизпаливо без сертифікатів якості, а діяльність АЗС не відображалася у фінансовій звітності.

До процесу ділок залучив ще кількох знайомих, які без офіційного оформлення продавали та заливали пальне клієнтам.

У прокуратурі додали, що під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 8 тис літрів дизельного пального, майже 19 тис літрів бензину, а також обладнання для його зберігання і реалізації.

За клопотанням прокурорів на вилучене пальне та обладнання загальною вартістю понад 3 млн грн накладено арешт.

