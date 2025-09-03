Минобороны объявило закупку гигиенических наборов для раненых военных

Планируется приобрести 48 тысяч наборов для мужчин и 2 тысячи — для женщин.

«Государственный оператор тыла» Минобороны Украины начал закупку средств личной гигиены для раненых защитников в рамках инициативы «Пакет раненого». Цель программы — обеспечить военнослужащих самым необходимым во время лечения в медучреждениях.

Предусмотрены три отдельные закупки на сумму более 37 млн грн. Планируется приобрести 48 тысяч наборов для мужчин и 2 тысячи — для женщин.

«До конца этого года военные получат первые наборы средств личной гигиены. Разделение комплектов на мужские и женские позволяет учитывать индивидуальные потребности пациентов в медучреждениях. Сейчас мы закупаем то, что действительно необходимо в первые дни после ранения», — отметил директор программы вещевого имущества ГОТ Никита Чичкан.

Поставка будет осуществляться в лечебные учреждения разных регионов. Первые отгрузки запланированы на IV квартал 2025 года.

В конце июня ГОТ уже приобрел первый компонент «Пакета раненого» — адаптивную одежду для военных всех Сил обороны. Теперь к военнослужащим через медучреждения будут поступать и гигиенические наборы.

