Міноборони оголосило закупівлю гігієнічних наборів для поранених військових

«Державний оператор тилу» Міноборони України розпочав закупівлю засобів особистої гігієни для поранених захисників у межах ініціативи «Пакунок пораненого». Мета програми — забезпечити військовослужбовців найнеобхіднішим під час лікування у медзакладах.

Передбачено три окремі закупівлі на суму понад 37 млн грн. Планується придбати 48 тисяч наборів для чоловіків і 2 тисячі — для жінок.

«До кінця цього року військові отримають перші набори засобів особистої гігієни. Розділення комплектів на чоловічі та жіночі дозволяє врахувати індивідуальні потреби пацієнтів у медзакладах. Наразі ми закуповуємо те, що справді потрібне в перші дні після поранення», — зазначив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.

Постачання здійснюватиметься до лікувальних закладів різних регіонів. Перші відвантаження заплановані на IV квартал 2025 року.

Наприкінці червня ДОТ уже придбав перший компонент «Пакунку пораненого» — адаптивний одяг для військових усіх Сил оборони. Тепер до військовослужбовців через медичні заклади надходитимуть і гігієнічні набори.

