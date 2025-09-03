В Киеве студент спустился на велосипеде по эскалатору метро «Арсенальная» – видео обнаружила полиция

Полиция разоблачила 22-летнего студента, катавшегося на велосипеде эскалатором в метро «Арсенальная».

В Киеве полицейские установили и привлекли к ответственности 22-летнего студента, который спустился на велосипеде по эскалатору станции метро «Арсенальная».

Видео инцидента появилось в нескольких телеграм-каналах, после чего правоохранители идентифицировали парня. В полиции указали, что молодой киевлянин стремился к «эксклюзивному контенту», однако подверг опасности собственную жизнь и безопасность других пассажиров.

В итоге на него составили административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Материалы дела переданы в Печерский райсуд Киева.

Санкция статьи предусматривает штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы сроком от 40 до 60 часов или административный арест до 15 суток.

