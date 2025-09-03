Практика судов
  1. В Украине

В Киеве студент спустился на велосипеде по эскалатору метро «Арсенальная» – видео обнаружила полиция

22:18, 3 сентября 2025
Полиция разоблачила 22-летнего студента, катавшегося на велосипеде эскалатором в метро «Арсенальная».
В Киеве студент спустился на велосипеде по эскалатору метро «Арсенальная» – видео обнаружила полиция
В Киеве полицейские установили и привлекли к ответственности 22-летнего студента, который спустился на велосипеде по эскалатору станции метро «Арсенальная».

Видео инцидента появилось в нескольких телеграм-каналах, после чего правоохранители идентифицировали парня. В полиции указали, что молодой киевлянин стремился к «эксклюзивному контенту», однако подверг опасности собственную жизнь и безопасность других пассажиров.

В итоге на него составили административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Материалы дела переданы в Печерский райсуд Киева.

Санкция статьи предусматривает штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы сроком от 40 до 60 часов или административный арест до 15 суток.

полиция Киев

