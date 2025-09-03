Практика судів
У Києві студент спустився на велосипеді ескалатором метро «Арсенальна» – на відео натрапила поліція

22:18, 3 вересня 2025
Поліція викрила 22-річного студента, який катався на велосипеді ескалатором у метро «Арсенальна».
У Києві поліцейські встановили та притягнули до відповідальності 22-річного студента, який спустився на велосипеді ескалатором станції метро «Арсенальна».

Відео інциденту з’явилося в кількох телеграм-каналах, після чого правоохоронці ідентифікували хлопця. У поліції вказали, що молодий киянин прагнув «ексклюзивного контенту», однак поставив під загрозу власне життя та безпеку інших пасажирів.

Відтак, на нього склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Матеріали справи передані до Печерського райсуду Києва.

Санкція статті передбачає штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк від 40 до 60 годин або адміністративний арешт до 15 діб.

