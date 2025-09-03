На Буковине раскрыли схему продажи поддельных диагнозов для военных, которые ушли в СЗЧ, за 16 тысяч евро

На Буковине раскрыли схему с поддельными диагнозами для военных, которые ушли в СЗЧ. Пакет документов стоил 16 000 евро. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.
Правоохранители задержали жителя Львовской области, который за деньги обещал помощь в освобождении от прохождения военной службы и в избежании наказания за самовольное оставление части.
Мужчина предложил родственнице военнослужащего за 16 тысяч евро повлиять на работников медицинских учреждений, чтобы те предоставили заключения с ложными данными о состоянии его здоровья.
Такие документы должны были стать основанием для освобождения военнослужащего от дальнейшего прохождения военной службы по состоянию здоровья и снятия его с воинского учета. Кроме того, они бы объяснили, что самовольное оставление им воинской части было ненамеренным.
Фигуранта задержали во время получения неправомерной выгоды. Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
