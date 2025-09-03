Практика судів
На Буковині викрили схему продажу фальшивих діагнозів для військових, які пішли в СЗЧ, за 16 тисяч євро

18:04, 3 вересня 2025
Чоловік за 16 тисяч євро обіцяв підроблені медичні висновки для звільнення військового від служби та уникнення покарання за СЗЧ.
На Буковині викрили схему з фальшивими діагнозами для військових, які пішли в СЗЧ. Пакет документів коштував 16 000 євро. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Правоохоронці затримали жителя Львівської області, який за гроші обіцяв допомогу у звільненні від проходження військової служби та в уникненні покарання за самовільне залишення частини.

Чоловік запропонував родичці військового за 16 тисяч євро вплинути на працівників медичних установ, аби ті надали висновки з неправдивими даними про стан його здоров’я.

Такі документи мали стати підставою для звільнення військовослужбовця від подальшого проходження військової служби за станом здоров’я та зняття його з військового обліку. Окрім того, вони б пояснили, що самовільне залишення ним військової частини було ненавмисним.

Фігуранта затримали під час отримання неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

